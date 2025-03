❗️Unglückliche Derbyniederlage❗️

Der FC Union Heilbronn verlor das Nachbarschaftsderby gegen die TG Böckingen in letzter Minute mit 1:2 und musste sich damit erstmals in der Rückrunde geschlagen geben. Nach einer überwiegend ausgeglichenen ersten Halbzeit ging die Heimelf in Führung, in der zweiten Halbzeit übernahm der FCU das Kommando und glich verdientermaßen aus. Der FCU drückte auf das Siegtor und hatte mehrere aussichtsreiche Chancen zur Führung, ehe die TGB mit einem Freistoßtreffer kurz vor Schluss den Spielverlauf in der zweiten Halbzeit auf den Kopf stellte.

Die erste Chance hatte die TG, als Kevin Haas aus halblinker Position in den Sechzehner eindrang und Aurel Kamdem Mabou den Querpass gerade noch klären konnte. Auf der Gegenseite eroberte Benjamin Hetemi den Ball am rechten Flügel, gab in die Mitte zu Marcel Wodarz, der im Sechzehner am letzten Verteidiger vorbeizog und dabei zu Fall kam. Allerdings blieb der Pfiff der Schiedsrichterin aus, sodass es torlos blieb. Pech hatte die Heimelf, dass Nicolas Rudolph bei einem Kopfballversuch knapp im Abseits stand, auf der Gegenseite zog Emre Korkmaz vom Sechzehnereck wuchtig ab, traf aber leider nur die Oberkante der Latte. In der 39. Minute ging die Heimelf in Führung, als Emre Korkmaz im Laufduell zu Fall kam, Al Mohammad Mohammad Pascal Klier in der Mitte bediente und dieser zum 1:0 traf, womit es in die Pause ging.