Unglückliche aber leistungsgerechte Punkteteilung

Am 5. Spieltag der Frauen-Kreisliga mussten die Damen vom TSV Steinhaldenfeld zur Zweiten Mannschaft vom SV Hoffeld. Auf Grund von einer Vielzahl an verletzten und kranken Spielerinnen, an dieser Stelle gute Besserung an alle, musste man wieder im Flex-Modus antreten. Die Damen vom TSV kamen gleich gut ins Spiel. Leider war es wie bei vielen Spielen, dass man in der Vorwärtsbewegung zu ungenau war. So eigentlich auch in der dritten Minute. Ein Pass in die Tiefe war eigentlich schon von Hoffeld abgefangen, jedoch setzte Fabienne Welke nach und brachte somit die Abwehrspielerin unter Druck, diese versuchte den Ball nach außen zu klären. Hier war aber bereits Saline Teshome in Stellung gelaufen und nahm den Ball auf. Aus guten 20 Metern schob sie dann ins leere Tor zum 0:1 ein. Mit dieser Führung spielten die Damen ruhiger, leider fehlte immer wieder die Präzision in den Pässen und so konnte man Kontersituationen nicht zu Ende spielen.

In der 18 Minute, war die Mannschaft nicht geordnet und die Gastgeberinnen spielten sich schnell durchs Mittelfeld. Nach einem abseitsverdächtigen Pass kam der Ball in die Mitte und dort stand die Stürmerin der Gastgeberinnen ganz alleine und konnte zum Ausgleich einschießen. Nun wurde das Spiel der TSV-Damen wieder hektisch. Es wurden Bälle zu einfach verloren bzw. zu schnell blind nach vorne gespielt. In dieser Zeit konnte man sich bei der gut mitspielenden Kiana Alle bedanken, dass man nicht in Rückstand geriet. Nach einer guten halben Stunde fingen sich die Spielerinnen wieder und zeigten wieder einen schönen Angriff. Über die linke Seite konnte sich Katharina Siebert durchsetzen und spielte den Ball in die Mitte. Die mitspielende Torspielerin von Hoffeld konnte den Ball nicht festhalten und Fabienne Welke schaltete am schnellsten und schob den Ball zur erneuten Führung ein. Mit dem 1:2 ging man in die Halbzeit.

Nach der Pause plätscherte das Spiel vor sich hin. beide Seiten erspielten sich kleinere Chancen ohne wirklich Torgefahr auszustrahlen. Je länger das Spiel dauerte umso stärker merkte man, dass die Kräfte bei unseren Spielerinnen schwanden und Hoffeld konnte immer wieder wechseln und somit erholt Spielerinnen bringen. So wurde der Druck durch Hoffeld immer stärker und die Damen stemmten sich mit allem dagegen konnten aber kaum noch für Entlastung sorgen. So war es in der 90 Minute, dass ein Eckball von Hoffeld nicht weit genug geklärt werden konnte und der als Flanke geplante Ball immer länger wurde und sich ins Tor senkte. Trotz des unglücklichen Ausgleichs in letzter Minuten können die Spielerinnen stolz auf ihre mannschaftliche Leistung sein.