Unglücklich in Sillenbuch — Vaihingen II verliert Saisonstart

Eine große Leistung bleibt unbelohnt. Trotz einer starken ersten Halbzeit ging der SV Vaihingen II, im ersten Kreisliga-A-Spiel des Teams seit der Saison 2015/16, nach einem 2:3 beim SV Sillenbuch als Verlierer vom Platz. Gegen den nominell überlegenen Gegner trafen die beiden Rückkehrer Marcel Kousol und Tom Irion. Schon in der ersten Minute erarbeitete sich die Mannschaft von Oli Heringhaus die erste Chance: nach gutem Pressing von Jemixe schoss Ullrich jedoch über das Tor. Vaihingen blieb zu Beginn druckvoll und kam zu weiteren Gelegenheiten. Über einen langen Pass von Irion fiel das erste Tor. Der Innenverteidiger spielte einen präzisen Flugball in den Lauf von Kousol, der mit links für den Führungstreffer sorgte ('5).

Die Partie — hektisch und in vielen Fällen überzogen physisch — wurde von debattierbaren Entscheidungen des Unparteiischen dominiert. Die Diskussionen erreichten ihren Zenit beim Ausgleichstreffer durch Tim Schaul ('33). Als sowohl ein Foul bei der Balleroberung im Mittelfeld, als auch der Pass zum im Abseits stehenden Schaul ungeahndet blieben, saß der Vaihinger Frust tief. Nichtsdestotrotz blieb Vaihingen die bessere Mannschaft, erlangte vor der Halbzeit gar wieder die Führung. Ein toller Eckball von Heydari wurde zur Vorlage für Irion, der den Ball aus kurzer Entfernung energisch ins Tor köpfte ('41). Gerüchten zufolge steht Irion immer noch in der Luft.