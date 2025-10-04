Unglück am Kunstrasenplatz 

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Wir halten euch auf dem Laufenden, wann der Platz wieder bespielbar ist. Danke für euer Verständnis!

Die Sicherheit aller hat natürlich oberste Priorität – daher müssen wir leider alle Heimspiele am Wochenende absagen.

Heute ist ein großer Baum auf unsere Ersatzbänke gestürzt und hat dabei leider auch unseren Kunstrasen beschädigt.

Fußballbezirk Alb

Das teilt der Fußballbezirk mit:

VR-Talentiade-Cup Endrunde bei der TSG Tübingen



Zwei Vereine machten die Finalspiele unter sich aus



An dieser Endrunde nahmen 20 Teams daran teil, die in vier Gruppen eingeteilt wurden. Von jeder Gruppe kamen die ersten beiden Teams in die Finalrunden. Da kristallierten sich schnell die Favoriten raus und in den Halbfinales waren jeweils zwei Teams vom SSV Reutlingen und von den YB Reutlingen unter sich.

Um Platz 3 spielten der SSV Reutlingen I - YB Reutlingen II 1-0

Und das Finale: YB Reutlingen I - SSV Reutlingen II 2-0

Somit haben sich diese vier Teams für die VR-Talentiade-Cup Verbandsvorrunde qualifiziert, wo 48 D-Junioren Teams aus ganz Württemberg teilnehmen.

Bevor dann am 06.12.2025 beim Landesfinale mit den restlichen 8 Teams der Württembergische VR-Talentiade-Cup Sieger ausgespielt wird.

Als VR-Cup Verantwortendlicher im Bezirk Alb war Stefan Schneemann mit dem Austragungsverein der TSG Tübingen sehr zufrieden.

Die weiteren Spiele werden in der Halle ausgetragen.