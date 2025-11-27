Ungleiches Duell in Regensburg – Dickes Brett für Luhe-Wildenau

Kälte, Frost und Schnee bestimmen weiterhin das Bild in Ostbayern. In der Landesliga Mitte stünde am kommenden Wochenende der letzte reguläre Spieltag vor der Winterpause an. Die Betonung liegt auf stünde. Von den neun angesetzten Spielen dürften maximal vier stattfinden können – dort, wo ein Kunstrasenplatz zur Verfügung steht. Mehrere Absagen sind schon fix, werden aber erst am Freitag durch den BFV publik gemacht. Schwer gefordert ist der SC Luhe-Wildenau. Das Urban-Gefolge ist am Samstagnachmittag beim Klassenprimus SpVgg Landshut auf dessen Kunstrasen gefordert. Zeitgleich gastiert der ASV Burglengenfeld in Passau. Der TSV Bad Abbach könnte mit einem Heimsieg gegen Mitaufsteiger FC Teisbach bereits die 30-Punkte-Marke knacken. Am Sonntag steigt am Regensburger Brandlberg ein ungleiches Duell. Tabellenschlusslicht FC Kosova Regensburg muss sich mit dem derzeit nicht zu stoppenden Rangzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf auseinandersetzen.



Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): „Gegen Bad Abbach gelang uns trotz einer frühen roten Karte ein verdienter Heimsieg. Wiederum haben wir in der Defensive nichts zugelassen. Gleichzeitig wurden die Tore schön herausgespielt. Mit dem SC Luhe-Wildenau treffen wir jetzt auf eine sehr gute Mannschaft. Uns ist bewusst, welches Kaliber da auf uns wartet. Dennoch wollen wir das letzte Heimspiel des Jahres positiv bestreiten und in der Erfolgsspur bleiben.“



Personalien: Mit Ausnahme des wegen der Rotsperre fehlenden Spielgestalters Tobias Steer gibt es keine Veränderungen zur Vorwoche zu vermelden.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Hinter uns liegt eine spannende Trainingswoche, da wir kein einziges Mal auf unserem Platz trainieren konnten und dementsprechend zum Improvisieren gezwungen waren. In dem Zusammenhang ein großes Kompliment an die Jungs, wie sie die Bedingungen angenommen haben und was sie daraus gemacht haben. Und wenn wir ehrlich sind, erwartet uns am Wochenende – dank der Bedingungen (Schnee, Eis, Frost) – auch kein normales Fußballspiel. Es wird nur darauf ankommen, wer die Bedingungen am besten annimmt und am besten improvisieren kann – und darauf sehe ich uns bestens vorbereitet.“



Personalien: Kadertechnisch bleibt alles beim Alten. Mit Spielercoach Urban und Paul Weidhas fehlen den Nord-Oberpfälzern weiter zwei absolute Leistungsträger. Einzig die Zahl der Unterstützer wird sich wahrscheinlich stark erhöhen, da einige Spieler der zweiten Mannschaft einen Ausflug per Zug nach Landshut geplant haben.









Stefan Kurz (Sportvorstand 1. FC Passau): „Für uns ist es das letzte Pflichtspiel in einem sehr guten Jahr 2025. Mit Burglengenfeld kommt nochmal ein richtig starker Gegner. Seit unserem Aufstieg haben wir alle drei Partien gegen den ASV verloren. Damit wir dieses Mal Zählbares holen können, brauchen wir eine Top-Leistung in allen Bereichen und nochmals den unbedingten Willen dazu.“



Personalien: Nicht einsatzfähig sind Julian Kornreder, Noah Aklassou und Philipp Knochner.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Passau hat sich weiterentwickelt und stabilisiert. Dementsprechend ist die Mannschaft in der Lage, zu jeder Zeit jede Mannschaft in der Liga besiegen zu können. Für uns wird das ein richtig harter Prüfstein. Nichtsdestotrotz brauchen wir uns nicht verstecken. Wenn wir die gleiche Leistung, die gleiche Einstellung und vor allem die gleiche Minimierung von groben Fehlern wie gegen Seebach zeigen, werden wir auch für den Gegner eine harte Nuss darstellen. Wir trainieren gut und sind gewillt, unsere Power und unsere Stärken auf den Platz bringen. Wir fahren mit dem Ziel nach Passau, nicht zu verlieren.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche wird es wohl keine Änderungen geben – zumindest nicht zum Positiven hin. Von den bisherigen Ausfällen kehrt kein Spieler zurück.







Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach FC Teisbach Teisbach 14:00 PUSH



Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Angesichts der aktuellen Wetterlage ist auch unser Spiel nicht völlig gesichert. Sollten es die Bedingungen zulassen, werden wir jedoch alles daran setzen, unseren Kunstrasenplatz so aufzubereiten, dass das letzte Spiel vor der Winterpause stattfinden kann. Für uns ist diese Partie besonders wichtig, da wir uns vor heimischem Publikum mit einem positiven Ergebnis in die Pause verabschieden möchten. Wir blicken zuversichtlich auf Samstag und sind überzeugt, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen können.“



Personalien: Dem Trainerteam steht – abgesehen von den Langzeitverletzten – erstmals wieder der gesamte Kader zur Verfügung.





Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Ein ereignisreiches und anstrengendes Fussballjahr neigt sich dem Ende zu. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche und werden in Bad Abbach nochmal alles investieren. Ziel ist es, nicht leer auszugehen.“



Personalien: Christian Biersack, Benedikt Grassinger, Simon Guggenberger, Lukas Meindl und Onur Ünce können weiterhin nicht dabei sein.









Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Das Spiel wird zu 99 Prozent ausfallen. Kötzting ist ein direkter Konkurrent, mit dem wir uns auf Augenhöhe sehen. In den letzten Spielen haben sie wichtige Punkte eingefahren. Dennoch wollen wir die Punkte natürlich zu Hause lassen.“



Personalien: Aufgrund von Krankheitsfällen gibt es mehrere Unklarheiten. Einziger sicherer Ausfall ist Dauerpatient Benedikt Albrecht.





Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Mit der gleichen Leidenschaft und der gleichen Effizienz wie gegen Eggenfelden, wollen wir auch das Spiel in Tegernheim angehen. Wir wollen unseren kleinen Lauf fortsetzen, nochmal ein gutes Spiel hinlegen und die Punkte mit nach Kötzting nehmen.“



Personalien: Die Ausfallliste der Badstädter umfasst dieselben Spieler wie am vergangenen Wochenende.









Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit Ettmannsdorf kommt das formstärkste Team der Landesliga Mitte zu uns an den Brandlberg. Die herbe Niederlage vom vergangenen Wochenende macht es für uns noch schwieriger. Doch das ist nun mal Fußball, am Sonntag kann es auch ganz anders laufen. Wir müssen an unsere Stärken glauben und dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken.“



Personalien: Es bleibt alles wie gehabt.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Nach dem erfolgreichen Heimspiel-Abschluss steht für uns nochmal eine komplizierte Auswärtsaufgabe auf dem Programm. Kunstrasenplatz – welcher zusätzlich von den Abmaßen sehr klein ist –, keine Trainingsmöglichkeit in dieser Woche und dazu noch ein Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht, machen unser Auswärtsspiel am Brandlberg gegen den FC Kosova alles andere als einfach. Aufgrund der genannten Faktoren sind wir einmal mehr besonders in den Bereichen der Mentalität und Leidenschaft gefragt. Gerade hier hat die Mannschaft in den letzten Wochen eine eindrucksvolle Einstellung gezeigt. Nur so ist diese bemerkenswerte Siegesserie auch möglich. Wir wollen weiter hungrig bleiben und so auch am Sonntag möglichst dreifach nachlegen. Das ist unsere Zielsetzung. Egal wie das Spiel ausgeht, sind wir mit der Herbstrunde bzw. mit der Punkteausbeute bis zur Winterpause sehr zufrieden.“



Personalien: Aufgrund des nicht vorhandenen Trainingsbetriebs in dieser Woche, konnte sich auch kein Spieler verletzen. Der Spieltagskader gestaltet sich wieder etwas breiter als zuletzt. Lukas Rothut und Alexandru Dragut kehren zurück und bieten den Trainern wieder mehr Optionen. Johnnes Böhm, Tobias Bernkopf, Maximilian Bauer, Basel Kasem, Felix Wifling und Maximilian Schreiner haben sich dagegen bereits in der Winterpause verabschiedet.







Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr TSV Seebach Seebach TB 03 Roding TB Roding 14:00 live PUSH







Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr SV Etzenricht Etzenricht FC Dingolfing Dingolfing 14:00 PUSH













Außerdem spielen:



