Ungleiches Duell beim Primus? "Wollen dennoch ein Zeichen setzen"

Der dritte Spieltag der Mittelrheinliga führt Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 und Aufsteiger SSV Bornheim am Sonntag in der BELKAW Arena zusammen. Während die Gastgeber mit sechs Punkten und 6:0 Toren als einziges Team der Liga noch ohne Gegentreffer dastehen, wartet Bornheim nach zwei Niederlagen weiterhin auf den ersten Punkt. Zuletzt unterstrich Gladbach seine Frühform mit einem souveränen 2:0-Erfolg in Siegburg, Bornheim kassierte zuhause eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Frechen.

Trainer Kevin Kruth warnt in einer Vereinsmitteilung trotz der makellosen Bilanz vor Nachlässigkeiten: „Natürlich bin auch ich mit den beiden Siegen zu Beginn sehr zufrieden, gerade gegen Siegburg haben wir eine sehr erwachsene Leistung gezeigt. Dennoch kommt es gerade in so Spielen wie gegen Bornheim darauf an, zu zeigen, dass man da ist. Das macht am Ende ein Top-Team aus und daher wollen wir den guten Saisonstart mit einem Dreier veredeln.“ Personell muss Gladbach auf Claudio Heider, Eray Sariaydin und Joel Kouekem verzichten.

Auch der Gegner reist mit klarer Ansage an. Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan stellt heraus: „Wir sind zu Gast beim Tabellenführer. Bergisch Gladbach ist eine Mannschaft, die oben mitspielt. Wir möchten nach den ersten beiden Spielen dennoch ein Zeichen setzen! Der Lernprozess muss schneller vorangehen, die Trainingswoche trotz deutlicher Niederlage war sehr positiv. Bisher konnten wir unsere Leistung noch nicht unter Beweis stellen.“

Beim SSV fallen Torhüter Lukas Berger, Nils Wolters und Meik Tschaikowski aus. Immerhin kehrt Atemlefeh Morfaw nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre zurück.