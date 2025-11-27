Ungleiches Duell beim OSV, Primus Neuwerk lädt zum Topspiel

Zwar haben es die Sportfreunde Neuwerk mit noch drei übrigen Spielen nicht mehr weit bis zur Herbstmeisterschaft, bis dahin stehen dem Spitzenreiter aber noch zwei Brocken im Weg. Zunächst geht es am kommenden Wochenende gegen TuRa Brüggen. Der Tabellenvierte wird seinerseits auch wieder nach oben heranrücken wollen. In der Woche darauf reist Neuwerk mit dem TuS Wickrath zu einem weiteren Team aus den Top Fünf.
Bei einem Patzer wäre die Konkurrenz wohl direkt zur Stelle, ohnehin geht es ganz oben weiter besonders eng zur Sache. Am Freitag könnte der OSV Meerbusch mit einem Erfolg gegen den 1. FC Viersen vorübergehend auf Platz eins springen, gleiches gilt tags darauf für die SpVg Odenkirchen, die mit dem SSV Grefrath einen hartnäckigen Gegner empfängt. Am Sonntag wird Türkiyemspor Mönchengladbach versuchen seinen Serie aufrechtzuerhalten, der SV Lürrip lechzt nach dem ersten Dreier, reist dafür zum VfR Krefeld-Fischeln.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
16. Spieltag
04.12.25 TuS Wickrath - Sportfreunde Neuwerk
06.12.25 SV Lürrip - CSV Marathon Krefeld
06.12.25 VfL Tönisberg - VfR Krefeld-Fischeln
07.12.25 Thomasstadt Kempen - SC St. Tönis 1911/20 II
07.12.25 SSV Grefrath 1910/24 - Türkiyemspor Mönchengladbach
07.12.25 SC Union Nettetal II - SpVg Odenkirchen
07.12.25 1. FC Mönchengladbach - OSV Meerbusch
07.12.25 1. FC Viersen - TSV Krefeld-Bockum
07.12.25 TuRa Brüggen - DJK Fortuna Dilkrath