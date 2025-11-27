Ungleiches Duell beim OSV, Primus Neuwerk lädt zum Topspiel

Zwar haben es die Sportfreunde Neuwerk mit noch drei übrigen Spielen nicht mehr weit bis zur Herbstmeisterschaft, bis dahin stehen dem Spitzenreiter aber noch zwei Brocken im Weg. Zunächst geht es am kommenden Wochenende gegen TuRa Brüggen. Der Tabellenvierte wird seinerseits auch wieder nach oben heranrücken wollen. In der Woche darauf reist Neuwerk mit dem TuS Wickrath zu einem weiteren Team aus den Top Fünf.

Bei einem Patzer wäre die Konkurrenz wohl direkt zur Stelle, ohnehin geht es ganz oben weiter besonders eng zur Sache. Am Freitag könnte der OSV Meerbusch mit einem Erfolg gegen den 1. FC Viersen vorübergehend auf Platz eins springen, gleiches gilt tags darauf für die SpVg Odenkirchen, die mit dem SSV Grefrath einen hartnäckigen Gegner empfängt. Am Sonntag wird Türkiyemspor Mönchengladbach versuchen seinen Serie aufrechtzuerhalten, der SV Lürrip lechzt nach dem ersten Dreier, reist dafür zum VfR Krefeld-Fischeln.