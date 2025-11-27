 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Der OSV kann am Freitag die Tabellenführung übernehmen.
Der OSV kann am Freitag die Tabellenführung übernehmen. – Foto: Robin Bogaletzki

Ungleiches Duell beim OSV, Primus Neuwerk lädt zum Topspiel

Bezirksliga, Gruppe 3: Die Sportfreunde Neuwerk können am Sonntag dafür sorgen, dass ein Verfolger den Anschluss nach oben verliert. Am Freitag und Samstag können bereits der OSV Meerbusch und die SpVg Odenkirchen vorlegen.

Zwar haben es die Sportfreunde Neuwerk mit noch drei übrigen Spielen nicht mehr weit bis zur Herbstmeisterschaft, bis dahin stehen dem Spitzenreiter aber noch zwei Brocken im Weg. Zunächst geht es am kommenden Wochenende gegen TuRa Brüggen. Der Tabellenvierte wird seinerseits auch wieder nach oben heranrücken wollen. In der Woche darauf reist Neuwerk mit dem TuS Wickrath zu einem weiteren Team aus den Top Fünf.

Bei einem Patzer wäre die Konkurrenz wohl direkt zur Stelle, ohnehin geht es ganz oben weiter besonders eng zur Sache. Am Freitag könnte der OSV Meerbusch mit einem Erfolg gegen den 1. FC Viersen vorübergehend auf Platz eins springen, gleiches gilt tags darauf für die SpVg Odenkirchen, die mit dem SSV Grefrath einen hartnäckigen Gegner empfängt. Am Sonntag wird Türkiyemspor Mönchengladbach versuchen seinen Serie aufrechtzuerhalten, der SV Lürrip lechzt nach dem ersten Dreier, reist dafür zum VfR Krefeld-Fischeln.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Morgen, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
19:45live

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
20:00

Sa., 29.11.2025, 17:30 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
17:30live

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:15

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:00live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:30

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:15

____

So geht es weiter

16. Spieltag
04.12.25 TuS Wickrath - Sportfreunde Neuwerk
06.12.25 SV Lürrip - CSV Marathon Krefeld
06.12.25 VfL Tönisberg - VfR Krefeld-Fischeln
07.12.25 Thomasstadt Kempen - SC St. Tönis 1911/20 II
07.12.25 SSV Grefrath 1910/24 - Türkiyemspor Mönchengladbach
07.12.25 SC Union Nettetal II - SpVg Odenkirchen
07.12.25 1. FC Mönchengladbach - OSV Meerbusch
07.12.25 1. FC Viersen - TSV Krefeld-Bockum
07.12.25 TuRa Brüggen - DJK Fortuna Dilkrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Aufrufe: 027.11.2025, 16:00 Uhr
Markus BeckerAutor