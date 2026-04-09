Ungleiche Serien, nächste Chance für Bismark, Stadtderby im Livestream

– Foto: Frank Möller

Kann der SV Arminia Magdeburg den Spitzenreiter im Stadtderby - live übertragen von der Volksstimme - stoppen? Kann der TuS Schwarz-Weiß Bismark die nächsten Big Points im Kampf um den Klassenerhalt einfahren? Und steht Union Schönebeck weiterhin für Spektakel? Diese Fragen stellen sich am 22. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Nord.

Mit zehn Siegen in elf Spielen führt der Oscherslebener SC aktuell die Heimtabelle in der LOTTO-Landesliga Nord an. Seit Ende Oktober hat der Aufsteiger alle Partien zu Hause gewonnen. Setzt die Elf von Tobias Friebertshäuser diese beeindruckende Serie am Freitagabend gegen den SV Fortuna Magdeburg II fort?

Mit Heimsiegen über den Oscherslebener SC (3:1) und im Derby gegen den SV Preußen Schönhausen (3:0) hat der FSV Saxonia Tangermünde am Oster-Wochenende an Schwung aufgenommen. Knüpft der Rote Adler am Freitagabend daran an? Die Reise führt zum SV 09 Staßfurt.

Für den SSV 80 Gardelegen gehen die Wochen der Altmark-Duelle am Sonnabend weiter. Nach dem kürzlichen 4:0-Erfolg über Preußen Schönhausen empfängt das Team von Norbert Scheinert dieses Mal den Osterburger FC, der als Achter aktuell genau im Mittelfeld der Tabelle platziert ist.

Nach Wochen voller Erfolge gab es für den SV 08 Baalberge zuletzt wieder einige Rückschläge. Beim SV Fortuna Magdeburg II (0:1) verpasste man den Ausgleich in der Nachspielzeit, gegen Schwarz-Weiß Bismark (1:1) und beim SV Arminia Magdeburg (3:4) brachten späte Gegentreffer die Blau-Weißen um Siege. Können die Baalberger zu Gast in Ilsenburg wieder dreifach auf das Konto für den Klassenerhalt einzahlen?

Mit dem Sechs-Punkte-Ostern hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark immens wichtige Zähler für den Klassenerhalt eingefahren. Schon am Sonnabend könnte der Landesliga-Dino die nächsten Big Points landen: Dann ist mit dem SV Irxleben das Schlusslicht im Waldstadion zu Gast.

Mit sechs Siegen ist der VfB Ottersleben fulminant ins neue Jahr gestartet und hat seinen Anspruch der Verbandsliga-Rückkehr eindrucksvoll bewiesen. Ein wenig im Schatten des Stadtrivalen hat aber auch der SV Arminia einen starken Auftakt hingelegt. Mit zehn Punkten aus fünf Partien stehen die Buckauer in der Rückrundentabelle auf Rang drei. Können sie auch die Tormaschine des Spitzenreiters ausbremsen? Die Antwort gibt es am Sonnabend im exklusiven und kostenlosen Livestream der Volksstimme.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr SV Stahl Thale Thale Ummendorfer SV Ummendorf 15:00 PUSH

Beeindruckend ist auch die Serie des Ummendorfer SV: Neun seiner letzten zehn Landesliga-Auftritte hat der USV gewonnen. Ganz anders erging es dem kommenden Gegner: Nur eines der letzten zwölf Spiele konnte der SV Stahl Thale für sich entscheiden. In der Tabelle rutschte die Stahl-Elf damit auf einen Abstiegsplatz ab. Setzen sich die ungleichen Serien am Samstag fort?