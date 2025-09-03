 2025-09-02T12:13:53.882Z

Ligabericht
Unglaubliches Spiel in Mascherode, RSV gewinnt Aufsteigerduell

Melverode und Olympia siegen deutlich

In der Kreisliga Braunschweig ging es am vergangenen Wochenende endlich wieder los. Den Startschuss machten am Freitag Mascherode und FT Braunschweig II und lieferten super Werbung für die Liga. Wir schauen auf die Spiele vom Wochenende.

So., 31.08.2025, 11:00 Uhr
FC Wenden
FC WendenFC Wenden II
RSV Braunschweig
RSV BraunschweigRSV Braunsch
0
1
Abpfiff

Einen knappen, aber wichtigen 1:0-Erfolg feierte der RSV Braunschweig bei der Reserve des FC Wenden. Das Tor des Tages erzielte Lamin Touray (56.), der die Gäste nach einer Stunde erlöste. Damit endete das Aufsteigerduell mit einem Auswärtssieg.

Fr., 29.08.2025, 19:00 Uhr
TV Mascherode 1919
TV Mascherode 1919Mascherode
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw II
5
6
Abpfiff

Im wohl spektakulärsten Spiel des bisherigen Saisonverlaufs unterlag der TV Mascherode zuhause der zweiten Mannschaft der Freien Turner Braunschweig mit 5:6.
Die Gastgeber führten nach Treffern von Torben-Carsten Krömke (11., 38.), einem Eigentor von Antony Saler (27.) sowie Simon Igelmann (41., 88.) bereits mit 4:1, ehe die FT mit einer unglaublichen Aufholjagd zurückkamen. Florian Reinke (45., 90.+4), Manuel Thiessen (55., 90.) und Lennart Appel (87.) drehten die Partie in den Schlussminuten dramatisch zum 5:6-Auswärtssieg.

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
VfB Rot-Weiß Braunschweig
VfB Rot-Weiß BraunschweigVfB Rot-Weiß
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme II
3
2
Abpfiff

Ein enges Duell entschied der Absteiger VfB Rot-Weiß Braunschweig knapp mit 3:2 gegen Germania Lamme II. Neuzugang Masirullah Omarkhiel (15., 45.) und Baris Kurnaz (19.) trafen für die Hausherren. Fabian von Palubitzki (28.) und Fred Abelmann (90.) hielten Lamme im Spiel, doch am Ende blieben die Punkte in Rot-Weiß. Sechster Sieg in Serie für die Rot-Weißen gegen Lamme II.

So., 31.08.2025, 13:15 Uhr
SV Melverode-Heidberg 1933
SV Melverode-Heidberg 1933Melverode
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B II
6
1
Abpfiff

Gleich mit 6:1 fertigte der SV Melverode-Heidberg 1933 die zweite Mannschaft des TSC Vahdet Braunschweig ab. Nach Treffern von Gillian-Joel Ramos Ruiz (34., FE), Dean Mozdzien (41.), Sebastian Schwartz (45.), Benjamin Stöhr (63.) und einem Doppelpack von Fynn Janßen (68., 85.) war die Partie früh entschieden. Für den zwischenzeitlichen Anschluss sorgte Baran Bugday (44., FE). Wie schon im Vorjahr gewann der Sportverein deutlich gegen die Landesliga-Reserve.

So., 31.08.2025, 11:15 Uhr
SV Stöckheim
SV StöckheimSV Stöckheim
VfR Weddel
VfR WeddelVfR Weddel
1
2
Abpfiff

Der SV Stöckheim führte gegen den VfR Weddel durch Kai-Simon Weiberg (55.) mit 1:0, doch in den Schlussminuten schlug Nils Gehde (84., 90.) doppelt zu und sicherte Weddel den 2:1-Auswärtssieg. Nach zwei Remis in der Vorsaison konnte also mal wieder ein Sieger ermittelt werden.

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
HSC Leu Braunschweig
HSC Leu BraunschweigHSC Leu
SV Kralenriede
SV KralenriedeKralenriede
0
0
Abpfiff

Torlos trennten sich HSC Leu Braunschweig und der SV Kralenriede. Trotz intensiver Zweikämpfe und einiger Halbchancen fehlte es beiden Teams an Durchschlagskraft. In der abgelaufenen Saison waren beide Duelle noch äußerst torreich. Jetzt sahen die Zuschauer kein Tor.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Olympia Braunschweig
SV Olympia BraunschweigSV Olympia
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf II
4
0

Olympia Braunschweig ließ der Reserve des Lehndorfer TSV keine Chance und siegte klar mit 4:0. Die Treffer erzielten Lennart Holsten (5., 79.), Thomas Roloff (16.) und Martin Wolke (40., FE). Es war das dritte Spiel in Serie, das Lehndorf nicht gegen Olympia gewinnen konnte.

