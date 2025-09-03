Unglaubliches Spiel in Mascherode, RSV gewinnt Aufsteigerduell

In der Kreisliga Braunschweig ging es am vergangenen Wochenende endlich wieder los. Den Startschuss machten am Freitag Mascherode und FT Braunschweig II und lieferten super Werbung für die Liga. Wir schauen auf die Spiele vom Wochenende.

Im wohl spektakulärsten Spiel des bisherigen Saisonverlaufs unterlag der TV Mascherode zuhause der zweiten Mannschaft der Freien Turner Braunschweig mit 5:6. Die Gastgeber führten nach Treffern von Torben-Carsten Krömke (11., 38.), einem Eigentor von Antony Saler (27.) sowie Simon Igelmann (41., 88.) bereits mit 4:1, ehe die FT mit einer unglaublichen Aufholjagd zurückkamen. Florian Reinke (45., 90.+4), Manuel Thiessen (55., 90.) und Lennart Appel (87.) drehten die Partie in den Schlussminuten dramatisch zum 5:6-Auswärtssieg.

Einen knappen, aber wichtigen 1:0-Erfolg feierte der RSV Braunschweig bei der Reserve des FC Wenden. Das Tor des Tages erzielte Lamin Touray (56.), der die Gäste nach einer Stunde erlöste. Damit endete das Aufsteigerduell mit einem Auswärtssieg.

Gleich mit 6:1 fertigte der SV Melverode-Heidberg 1933 die zweite Mannschaft des TSC Vahdet Braunschweig ab. Nach Treffern von Gillian-Joel Ramos Ruiz (34., FE), Dean Mozdzien (41.), Sebastian Schwartz (45.), Benjamin Stöhr (63.) und einem Doppelpack von Fynn Janßen (68., 85.) war die Partie früh entschieden. Für den zwischenzeitlichen Anschluss sorgte Baran Bugday (44., FE). Wie schon im Vorjahr gewann der Sportverein deutlich gegen die Landesliga-Reserve.

Ein enges Duell entschied der Absteiger VfB Rot-Weiß Braunschweig knapp mit 3:2 gegen Germania Lamme II. Neuzugang Masirullah Omarkhiel (15., 45.) und Baris Kurnaz (19.) trafen für die Hausherren. Fabian von Palubitzki (28.) und Fred Abelmann (90.) hielten Lamme im Spiel, doch am Ende blieben die Punkte in Rot-Weiß. Sechster Sieg in Serie für die Rot-Weißen gegen Lamme II.

Der SV Stöckheim führte gegen den VfR Weddel durch Kai-Simon Weiberg (55.) mit 1:0, doch in den Schlussminuten schlug Nils Gehde (84., 90.) doppelt zu und sicherte Weddel den 2:1-Auswärtssieg. Nach zwei Remis in der Vorsaison konnte also mal wieder ein Sieger ermittelt werden.

Torlos trennten sich HSC Leu Braunschweig und der SV Kralenriede. Trotz intensiver Zweikämpfe und einiger Halbchancen fehlte es beiden Teams an Durchschlagskraft. In der abgelaufenen Saison waren beide Duelle noch äußerst torreich. Jetzt sahen die Zuschauer kein Tor.