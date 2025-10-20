Unglaubliche Szenen in Falkenthal - SG Bruchmühle zu acht zum 1:1

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Oranienburger FC Eintracht 1901 II – Löwenberger SV 4:1
Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte der Oranienburger FC II im zweiten Durchgang richtig auf. Artur Moge war mit einem Doppelpack (48., 69.) der entscheidende Mann, ehe Pascal Dachwitz (71.) auf 3:0 erhöhte. Der Löwenberger SV kam durch Niklas Engel (86.) noch einmal heran, doch Randy Mirko Kretschmann (90.+4, Foulelfmeter) setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum klaren 4:1-Heimsieg.
SG Einheit Zepernick 1925 II – SV Grün-Weiß Bergfelde 3:3
Was für ein turbulentes Spiel! Die Gäste führten scheinbar sicher durch Treffer von Hendrik Pohl (44.), Emilio Mattner (54.) und Niklas Kohl (71.) mit 3:0. Doch Zepernick startete in der Schlussphase eine beeindruckende Aufholjagd: Jan Gedenk (81.) und Anton Kasprowicz (85.) brachten ihre Mannschaft heran. In der Nachspielzeit verwandelte Riccardo Ciao (90.+5, Foulelfmeter) zum viel umjubelten 3:3. Kurz darauf sah Bruno Koster (90.) noch Gelb-Rot – die Emotionen kochten bis zum Schluss.
TSG Fortuna 21 Grüneberg – FSV Fortuna Britz 90 4:1
Die TSG Fortuna Grüneberg dominierte von Beginn an und legte mit einem frühen Treffer von Henrik Wernicke (14.) vor. Julian Quirin (44., Foulelfmeter) erhöhte kurz vor der Pause, ehe Lucas Heidel (53.) und Kevin Dahms (62.) das Ergebnis weiter ausbauten. Raphael Fritz (76.) erzielte den Ehrentreffer für die Gäste, die an diesem Tag kaum Zugriff auf das Spiel fanden.
SV Eintracht Bötzow – SV Glienicke/Nordbahn 6:2
Eintracht Bötzow zeigte sich vor heimischer Kulisse in Torlaune. Niklas Schulz schnürte früh einen Doppelpack (2., 24.), ehe Lennert Schwach (39., Foulelfmeter) auf 3:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste durch Marek Schroller (50.) und Aurel Hameister (60., Foulelfmeter) kurzzeitig heran, doch Bötzow reagierte stark: Lennert Schwach (70.), Marvin Haase (80.) und Jannik Morten (90.) sorgten für ein deutliches 6:2-Endergebnis.
FC Falkenthaler Füchse 1994 – SG Grün-Weiß Bärenklau 5:4
Ein unfassbares Spiel mit neun Treffern und einer spektakulären Schlussphase! Nach einem 1:4-Rückstand durch Tore von Abdülkerim Akkoyunlu (41.), Luc Springer (49.), Markus Schubert (62.) und David Lorenz (68.) starteten die Falkenthaler Füchse eine sensationelle Aufholjagd. Marlon Hilgert (80.), Max Schläwicke (85.) und Christopher Franz (90.) glichen in den letzten Minuten aus, bevor erneut Schläwicke (90.) in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte – unglaubliche Szenen in Falkenthal!
SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – SpG Lichterfelde/Finow 3:4
Die Gäste erwischten den besseren Start und führten durch Darren Kaßner (2.) und Nick Lange (9.) schnell mit 2:0. Leegebruch kämpfte sich über Noah Birkner (14.) und Leon Bettin (32.) zurück, doch Dwayn Kaßner (36.) und Tammes Ole Wolter (45.) stellten den alten Abstand wieder her. Louis Dittmer (61.) brachte die Hausherren noch einmal heran, doch der Ausgleich blieb aus.
FSV Basdorf – FC Kremmen 1920 0:2
Basdorf hielt lange gut mit, doch kurz vor Schluss entschied Patrick Breyer die Partie im Alleingang. Mit seinen beiden Treffern in der 83. und 88. Minute sicherte er dem FC Kremmen 1920 den Auswärtssieg in einer bis dahin ausgeglichenen Begegnung.
SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde III – FSV Bernau II 2:3
Bernau legte stark los: Laurence Lattner (4.) und Leon Jarnetzky (33.) sorgten für eine frühe Führung, dazwischen hatte William Pranga (23.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. Noch vor der Pause erhöhte Patrick Hamel (44.) auf 3:1. Ahrensfelde kämpfte und kam durch Denis Rotenberg (71.) noch einmal heran, doch zum Punktgewinn reichte es nicht mehr.
MTV 1860 Altlandsberg – FV Erkner 1920 II 2:1
Der MTV Altlandsberg startete konzentriert und ging früh durch Julien Stöcking (11.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Kevin Borowski (70.) für das 2:0, ehe Mariyan Atanasov Peshov (80.) für Erkner verkürzte. In einer spannenden Schlussphase brachte Altlandsberg den Sieg über die Zeit und sicherte sich drei hart erkämpfte Punkte.
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – SV Rot-Weiß Reitwein 2:2
In einer abwechslungsreichen Partie hatten die Gäste zunächst die Nase vorn: Arsalan Mohamadi traf doppelt (11., 54.) und brachte Reitwein komfortabel in Führung. Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf. Christian Kowalewski (65.) läutete die Aufholjagd ein, und in der Nachspielzeit rettete Philipp Malech (90.) mit seinem Treffer das 2:2.
SG Hangelsberg 47 – SpG Hennickendorf/Rehfelde 0:3
Die SG Hangelsberg hielt lange gut dagegen, musste sich am Ende aber der Effizienz der Gäste beugen. Jonas Vollberg (48.) traf kurz nach der Pause, Philipp Raether (65.) legte nach, und Tony Frontzek (81.) sorgte mit dem 0:3 für die Entscheidung. Ein abgeklärter Auftritt der SpG Hennickendorf/Rehfelde, die vor allem in Halbzeit zwei dominierte.
FC Neuenhagen 1913 – SG 47 Bruchmühle 1:1
Das Spiel begann mit einem unglücklichen Eigentor von Nico Paepke (10.), das Neuenhagen in Führung brachte. Bruchmühle kam aber durch Maurice Wilhelm (81.) spät den Ausgleich. Die Gäste mussten fast die gesamte zweite Halbzeit in dreifacher Unterzahl bestreiten: Daniel Bela Tonio Blenkle (62.), Kevin Dänhardt (67.) und Niklas Bauer (69.) sahen alle Gelb-Rot. Trotz der Unterzahl retteten sie am Ende einen Punkt – eine starke kämpferische Leistung.
SV 1919 Woltersdorf – FC Strausberg II 3:0
Der SV Woltersdorf präsentierte sich in bestechender Form und ließ Strausberg II kaum eine Chance. Maurice Buley (41.) eröffnete kurz vor der Pause, ehe Tom Viehrig mit einem Doppelpack (53., 59.) alles klar machte. Die Gastgeber überzeugten mit Einsatz, Spielkontrolle und starker Chancenverwertung.
VfB Steinhöfel – FC Union Frankfurt 4:3
Ein spektakuläres Spiel mit vielen Wendungen! Dennis Wagura Njoroge (38.) brachte die Gäste in Führung, doch Eric Strehl (41., Foulelfmeter) glich postwendend aus. Tom Borchardt drehte mit zwei schnellen Treffern (60., 62.) die Partie, und erneut Strehl (77., Foulelfmeter) erhöhte auf 4:1. Union Frankfurt kämpfte sich in den Schlussminuten durch Njoroge (79.) und Roy Lehmann (82.) nochmal heran, konnte die knappe Niederlage aber nicht mehr verhindern.
Storkower SC – SG Müncheberg 1:2
Der Storkower SC ging durch ein Eigentor von Kai Lukas Deutschmann (30.) in Führung, verlor aber im zweiten Durchgang den Faden. Collin-Matthias Gathow (56.) glich aus, und Fabian Hirsch (88.) traf kurz vor Schluss zum 1:2. In der hitzigen Endphase sah Patrick Sergel (85.) für Storkow Gelb-Rot, ebenso Hirsch (92.) auf Müncheberger Seite – ein emotionales Duell mit späten Entscheidungen.
BSG Pneumant Fürstenwalde – SpG Tauche/Ahrensdorf 4:0
Die BSG Pneumant Fürstenwalde zeigte eine souveräne Vorstellung und siegte klar. Philipp Noack (44.) sorgte kurz vor der Pause für die Führung, die André Bauer (55.), Maxim Eppert (63.) und Tommy Schäfer (74.) mit sehenswerten Treffern ausbauten. Ein starker Auftritt der Hausherren, die das Spiel über weite Strecken kontrollierten.
