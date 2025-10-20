Unglaubliche Szenen in Falkenthal - SG Bruchmühle zu acht zum 1:1

Oranienburger FC Eintracht 1901 II – Löwenberger SV 4:1

Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte der Oranienburger FC II im zweiten Durchgang richtig auf. Artur Moge war mit einem Doppelpack (48., 69.) der entscheidende Mann, ehe Pascal Dachwitz (71.) auf 3:0 erhöhte. Der Löwenberger SV kam durch Niklas Engel (86.) noch einmal heran, doch Randy Mirko Kretschmann (90.+4, Foulelfmeter) setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum klaren 4:1-Heimsieg.

SG Einheit Zepernick 1925 II – SV Grün-Weiß Bergfelde 3:3

Was für ein turbulentes Spiel! Die Gäste führten scheinbar sicher durch Treffer von Hendrik Pohl (44.), Emilio Mattner (54.) und Niklas Kohl (71.) mit 3:0. Doch Zepernick startete in der Schlussphase eine beeindruckende Aufholjagd: Jan Gedenk (81.) und Anton Kasprowicz (85.) brachten ihre Mannschaft heran. In der Nachspielzeit verwandelte Riccardo Ciao (90.+5, Foulelfmeter) zum viel umjubelten 3:3. Kurz darauf sah Bruno Koster (90.) noch Gelb-Rot – die Emotionen kochten bis zum Schluss.

TSG Fortuna 21 Grüneberg – FSV Fortuna Britz 90 4:1

Die TSG Fortuna Grüneberg dominierte von Beginn an und legte mit einem frühen Treffer von Henrik Wernicke (14.) vor. Julian Quirin (44., Foulelfmeter) erhöhte kurz vor der Pause, ehe Lucas Heidel (53.) und Kevin Dahms (62.) das Ergebnis weiter ausbauten. Raphael Fritz (76.) erzielte den Ehrentreffer für die Gäste, die an diesem Tag kaum Zugriff auf das Spiel fanden.

SV Eintracht Bötzow – SV Glienicke/Nordbahn 6:2

Eintracht Bötzow zeigte sich vor heimischer Kulisse in Torlaune. Niklas Schulz schnürte früh einen Doppelpack (2., 24.), ehe Lennert Schwach (39., Foulelfmeter) auf 3:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste durch Marek Schroller (50.) und Aurel Hameister (60., Foulelfmeter) kurzzeitig heran, doch Bötzow reagierte stark: Lennert Schwach (70.), Marvin Haase (80.) und Jannik Morten (90.) sorgten für ein deutliches 6:2-Endergebnis.

FC Falkenthaler Füchse 1994 – SG Grün-Weiß Bärenklau 5:4

Ein unfassbares Spiel mit neun Treffern und einer spektakulären Schlussphase! Nach einem 1:4-Rückstand durch Tore von Abdülkerim Akkoyunlu (41.), Luc Springer (49.), Markus Schubert (62.) und David Lorenz (68.) starteten die Falkenthaler Füchse eine sensationelle Aufholjagd. Marlon Hilgert (80.), Max Schläwicke (85.) und Christopher Franz (90.) glichen in den letzten Minuten aus, bevor erneut Schläwicke (90.) in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte – unglaubliche Szenen in Falkenthal!

SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – SpG Lichterfelde/Finow 3:4

Die Gäste erwischten den besseren Start und führten durch Darren Kaßner (2.) und Nick Lange (9.) schnell mit 2:0. Leegebruch kämpfte sich über Noah Birkner (14.) und Leon Bettin (32.) zurück, doch Dwayn Kaßner (36.) und Tammes Ole Wolter (45.) stellten den alten Abstand wieder her. Louis Dittmer (61.) brachte die Hausherren noch einmal heran, doch der Ausgleich blieb aus.

FSV Basdorf – FC Kremmen 1920 0:2

Basdorf hielt lange gut mit, doch kurz vor Schluss entschied Patrick Breyer die Partie im Alleingang. Mit seinen beiden Treffern in der 83. und 88. Minute sicherte er dem FC Kremmen 1920 den Auswärtssieg in einer bis dahin ausgeglichenen Begegnung.

SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde III – FSV Bernau II 2:3

Bernau legte stark los: Laurence Lattner (4.) und Leon Jarnetzky (33.) sorgten für eine frühe Führung, dazwischen hatte William Pranga (23.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. Noch vor der Pause erhöhte Patrick Hamel (44.) auf 3:1. Ahrensfelde kämpfte und kam durch Denis Rotenberg (71.) noch einmal heran, doch zum Punktgewinn reichte es nicht mehr.