»Unglaubliche Pokalschlacht« Last-Minute Schock & Elfer-Drama

Am Dienstagabend trafen im Sportpark die SpVgg Unterhaching und der SV Wacker Burghausen aufeinander, um die letzte offene Halbfinalfrage im Bayerischen Totopokal zu klären. Nach dem gewonnenen Ligaduell Anfang November galt Haching vielen als Favorit – und es sah lange danach aus, als würden die Vorstädter erneut jubeln.

Die Partie begann zerfahren, geprägt von harten Duellen im Mittelfeld. Erst nach rund 20 Minuten nahm das Spiel Fahrt auf, als Cornelius Pfeiffer die erste Großchance liegenließ. Nach der Pause übernahm Haching mehr die Kontrolle – und in der 74. Minute fiel dann das 1:0: Cornelius Pfeiffer mit einem flachen Abschluss ins Glück… so schien es zumindest.

Denn Burghausen war noch nicht geschlagen. In der 80. Minute brachte Trainer Lars Bender Joker Pirmin Lindner – ein Wechsel, der das Spiel komplett veränderte. Nur acht Minuten später fasste sich Lindner aus rund 20 Metern ein Herz, sein flatternder Schuss schlug im Winkel ein und riss die Burghausener mit - der Lucky-Punch. Der späte Ausgleich war ein Schock für die SpVgg – und sollte sich als Wendepunkt herausstellen.

Im Elfmeterschießen erlebten die Vorstädter schließlich ein äußerst bitteres Ende: Während Haching gleich zweimal vom Punkt scheiterte, wurde SVW-Schlussmann Markus Schöller zum gefeierten Helden. Mit zwei starken Paraden trug er seine Mannschaft ins Halbfinale – und verabschiedete Unterhaching aus dem Wettbewerb.



Karl-Heinz Fenk (Sportlicher Leiter SV Wacker Burghausen) nach dem Spiel: "Es war eine unglaubliche Pokalschlacht. Über die gesamten 90 Minuten waren wir absolut auf Augenhöhe, im Endeffekt sogar einen Tick besser – nur haben wir unsere Chancen zu selten konsequent genutzt. Am Ende sind wir verdient weitergekommen. Es war eine unglaubliche Mannschaftsleistung mit einem tollen Spiel auf beiden Seiten."

Damit komplettiert der SV Wacker Burghausen das Halbfinalquartett neben den Würzburger Kickers, dem TSV 1860 München und dem SSV Jahn Regensburg. Für Haching dagegen bleibt ein Pokalabend, der kaum schmerzhafter hätte enden können. Die Auslosung der letzten Vier steigt am 15. Dezember im Münchner „Haus des Fußballs“.