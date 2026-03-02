„Unglaubliche erste Halbzeit“ – Schwicheldt überrollt Wenden

„Wir sind natürlich hochzufrieden. Wir haben eine unglaubliche erste Halbzeit gespielt – von den Tiefenläufen her, von der Intensität her, vom Annehmen der Zweikämpfe“, lobte Weiß sein Team. Der Matchplan sei „voll aufgegangen“, betonte der Trainer. Bereits nach 14 Minuten hatte Timo Schrader mit einem Doppelpack (9., 14.) die Weichen gestellt. Zwar verkürzte Tobias Machus (22.), doch Jan-Niclas Stock (25.) und Thore Edeler (37.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Partie. „Es war ein kämpferisch betontes Spiel, aber wir haben voll dagegengehalten“, sagte Weiß. Wenden kam in der 89. Minute durch Luca-Pascal Ebers noch einmal auf 2:4 heran, doch Ben Lenz stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her (90.+2). „Das war nur noch Ergebniskosmetik vom Gegner“, ordnete Weiß ein.

Mit dem ersten Dreier nach der Winterpause verbessert sich Schwicheldt auf 17 Punkte und verschafft sich im engen Tabellenkeller etwas Luft. „Wir sind sehr stolz und sehr froh, dass wir die ersten drei Punkte einfahren konnten. Und jetzt geht es nächste Woche weiter“, so Weiß.