„Unglaubliche Emotionen“: Zorneding feiert Happy-End und richtet den Blick nach vorn

Zorneding schafft nach einmaliger Trainer-Rückkehr den Klassenerhalt in der Relegation und blickt nun mit neuem Schwung auf die Bezirksliga.
Zorneding – 19:17 nach Elfmeterschießen gegen den VfL Denklingen – Relegation eben. Als der TSV Zorneding die erste Hürde in den Entscheidungsspielen nahm, standen Sascha Bergmann und Florian Heppert an der Seitenlinie. Dabei schien das Trainer-Duo wenige Wochen zuvor noch Geschichte zu sein: Ende April hatten die Verantwortlichen Bergmann und Heppert freigestellt. Doch die Mannschaft stellte sich geschlossen hinter ihre Trainer und setzte deren Rückkehr durch. Wenige Tage nach dem Krimi gegen Denklingen folgten die entscheidenden Spiele gegen Ober-/Unterhaunstadt – am Ende stand der Klassenerhalt.
„Was mir am meisten hängen bleibt, sind diese vielen unglaublich tollen Emotionen, die gerade in der Relegation wieder hochgekommen sind“, sagt Heppert im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Man rückt in solchen Momenten nochmal viel enger zusammen. Dieses Urvertrauen, das die Jungs in uns haben, ist schon wahnsinnig toll.“
Nach einer turbulenten Saison, die erst in der Relegation ihr Happy-End fand, richtet der TSV Zorneding nun den Blick nach vorne. In der Bezirksliga Ost wartet die nächste Herausforderung – mit einem gewachsenen Zusammenhalt und neuem Selbstvertrauen, aber dem gleichen Trainerteam.
In der kommenden Spielzeit soll die Spannung nach unten möglichst klein gehalten werden. „Grundsätzlich müssen wir aus Fehlern lernen und in manchen Phasen vielleicht auch etwas abgeklärter und geduldiger sein, um überall Punkte mitzunehmen“, sagt Heppert. Das Ziel sei es, „mutig Dinge auszuprobieren und für frischen Wind zu sorgen“.
Im Sommer hat sich der TSV Zorneding auf dem Transfermarkt verstärkt. Vom TSV Steinhöring wechseln Sebastian Lang und Nick Gibson zum Bezirksligisten – letzterer überzeugte in der Kreisliga mit 20 Saisontoren. Außerdem konnte der Kader aus den eigenen Reihen verstärkt werden. „Neben den offensichtlichen fußballerischen Qualitäten bereichern sie uns auch menschlich. Wir wünschen uns, dass sie sich gut integrieren und direkt Tempo und Körperlichkeit annehmen“, sagt Heppert, der sich selbstbewusst zeigt: „Ich denke, wir haben damit einen sehr guten Kader.“
Das Ziel ist dabei klar formuliert: Der Ligaverbleib soll so früh wie möglich gesichert werden. „Oberstes Ziel wird immer der Klassenerhalt sein“, so Heppert. „Es wäre natürlich wahnsinnig schön, das so früh wie möglich klarzumachen.“ Alles Weitere wolle man dann Schritt für Schritt angehen: „Über alles andere können wir dann zu Weihnachten reden.“ lha