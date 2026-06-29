„Unglaubliche Emotionen“: Zorneding feiert Happy-End und richtet den Blick nach vorn Nach Trainerentlassung im April von Luca Hayden · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Florian Heppert (mitte li.) und Sascha Bergmann (mitte re.) haben eine turbulente Saison beim TSV Zorneding hinter sich. – Foto: TSV Zorneding

Zorneding schafft nach einmaliger Trainer-Rückkehr den Klassenerhalt in der Relegation und blickt nun mit neuem Schwung auf die Bezirksliga.

Zorneding – 19:17 nach Elfmeterschießen gegen den VfL Denklingen – Relegation eben. Als der TSV Zorneding die erste Hürde in den Entscheidungsspielen nahm, standen Sascha Bergmann und Florian Heppert an der Seitenlinie. Dabei schien das Trainer-Duo wenige Wochen zuvor noch Geschichte zu sein: Ende April hatten die Verantwortlichen Bergmann und Heppert freigestellt. Doch die Mannschaft stellte sich geschlossen hinter ihre Trainer und setzte deren Rückkehr durch. Wenige Tage nach dem Krimi gegen Denklingen folgten die entscheidenden Spiele gegen Ober-/Unterhaunstadt – am Ende stand der Klassenerhalt. „Was mir am meisten hängen bleibt, sind diese vielen unglaublich tollen Emotionen, die gerade in der Relegation wieder hochgekommen sind“, sagt Heppert im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Man rückt in solchen Momenten nochmal viel enger zusammen. Dieses Urvertrauen, das die Jungs in uns haben, ist schon wahnsinnig toll.“

Klassenerhalt in der Relegation – jetzt geht Zorneding mit Bergmann und Heppert in die neue Saison Nach einer turbulenten Saison, die erst in der Relegation ihr Happy-End fand, richtet der TSV Zorneding nun den Blick nach vorne. In der Bezirksliga Ost wartet die nächste Herausforderung – mit einem gewachsenen Zusammenhalt und neuem Selbstvertrauen, aber dem gleichen Trainerteam. In der kommenden Spielzeit soll die Spannung nach unten möglichst klein gehalten werden. „Grundsätzlich müssen wir aus Fehlern lernen und in manchen Phasen vielleicht auch etwas abgeklärter und geduldiger sein, um überall Punkte mitzunehmen“, sagt Heppert. Das Ziel sei es, „mutig Dinge auszuprobieren und für frischen Wind zu sorgen“.

Nick Gibson (li.) kam von Steinhöring nach Zorneding und soll in der Bezirksliga auf Torejagd gehen. – Foto: SRO