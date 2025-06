Unglaubliche 68 Tore: Was ist das Geheimnis von Torjäger Luca Keck?

Luca Keck hat in der Saison 2024/2025 geschafft, wovon viele Stürmer träumen – und was selbst auf höheren Ebenen des Amateurfußballs kaum vorstellbar scheint: 68 Tore in nur 26 Spielen. Der 23-jährige Angreifer vom TSV Notzingen dominiert damit nicht nur die Torjägerliste der Kreisliga B2 Neckar/Fils, sondern sichert sich auch den Titel als torgefährlichster Spieler im gesamten württembergischen Fußball. Und als wäre das nicht genug, bereitete er zusätzlich noch 56 weitere Treffer vor. Eine traumhafte Bilanz.