»Unglaublich, unbeschreiblich«: Grainet ist Bezirksliga-Meister 2026!

Sollte noch einmal ein eindruckvoller Beweis nötig gewesen sein, dass die Gastinger-Truppe ein würdiger Titelträger ist, dann ist es die Partie am Samstagnachmittag vor sagenhaften 1.510 Zuschauern. "Anfangs waren wir etwas nervös", gibt SV-Abteilungsleiter Christian Moser zu. "Dann haben wir uns regelrecht in einen Rausch gespielt." Gerade vor und nach der Pause degradierten die Hausherren den Gast, ebenfalls ein Spitzenteam der Liga, zu einem Statisten.

"Wir wollten uns anders präsentieren", haderte FC-Trainer Matthias Süß nach Spielende. Seine letzten 90 Minuten als Trainer der Römer. Auch wenn er bereits vergangene Woche rund um den 5:2-Heimerfolg gegen Waldkirchen offiziell verabschiedet worden ist. hätte er sich seine letzte Partie an der Linie von Künzing anders vorgestellt, wie er offen zugibt. "Schade! Insgesamt ist die Mannschaft nicht an ihre Leistungsgrenze gekommen."

So mussten Seidl, Burmberger & Co. dem Bezirksliga-Meister 2026 mehr oder weniger Spalier stehen. Und auch der SpVgg Deggendorf blieb nur die Zuschauerrolle. Der Landesliga-Absteiger hätte auf einen Ausrutscher von Grainet hoffen müssen, um selbst noch die Meisterschale in der Hand halten zu dürfen. Niklas Bösl (3 Tore) und Julian Sammer (1 Tor) spielten jedoch Spielverderber.

Andreas Schäfer, Sportkoordinator in der Donaustadt, ist trotz der verpassten Meisterschaft alles andere als enttäuscht. "Ich habe damit gerechnet", ist er ehrlich. Als Grainet bereits zur Pause mit 3:0 führte, fühlte er sich bestätigt. "Wir haben unser Spiel mit 3:0 gewonnen. Mehr konnten wir nicht tun!" Mehr oder weniger sah die Penzkofer-Truppe das Duell mit Garham als Vorbereitung auf die Relegation, deshalb hätte man auch ganz bewusst auf die Stammkräfte Matthias Schäfer und Florian Garhammer verzichtet.