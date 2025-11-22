Unglaublich: SV Babelsberg 03 gibt 1:0 in Überzahl aus der Hand

Früher Kampf um Kontrolle

Der SV Babelsberg 03 begann konzentriert und suchte gegen den Aufsteiger aus Magdeburg schnellen Zugriff. Nach intensiven Minuten, in denen sich beide Mannschaften weitgehend neutralisierten, war es Jannis Lang, der in der 38. Minute das 1:0 erzielte. Damit setzte Babelsberg ein wichtiges Signal und verschaffte sich vor der Halbzeit das lange ersehnte Erfolgserlebnis.

Magdeburg schwächt sich – Babelsberg verliert den Zugriff

In der 68. Minute sah Willi Alfons Kamm vom 1. FC Magdeburg II die Gelb-Rote Karte. Babelsberg spielte fortan in Überzahl. Doch der Vorteil entfaltete sich nicht wie erhofft. Nur drei Minuten später erzielte Robert Leipertz den 1:1-Ausgleich (71.). Der Druck der Gäste nahm zu, während Babelsberg mehr und mehr an Stabilität verlor.

Späte Gegentore schockieren Babelsberg

Das Spiel blieb bis in die Schlussphase offen, doch unmittelbar vor Ende der regulären Spielzeit schlug Magdeburg erneut zu. Enis Bytyqi traf in der 89. Minute zum 1:2. In der Nachspielzeit setzte Stefan Korsch in der 90.+6 Minute den Schlusspunkt zum 1:3. Die Enttäuschung im Karl-Liebknecht-Stadion war groß, denn Babelsberg hatte das Spiel lange in der eigenen Hand.

Blick auf die Tabelle

Mit der Niederlage bleibt der SV Babelsberg 03 bei 16 Punkten stehen und belegt Rang zwölf. Das Torverhältnis beträgt nun 23:29. Am Sonntag, den 30. November, geht es für den SV Babelsberg 03 weiter. Um 14 Uhr tritt die Mannschaft bei Hertha BSC II an. Die Aufgabe im Auswärtsspiel wird nicht leicht, doch Babelsberg wird dort dringend Punkte benötigen, um den Abstand nach unten größer werden zu lassen.