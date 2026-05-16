"Unglaublich": Münchberg im Relegations-Glück – TSC mit "Happy End" "Die Krönung war der Sieg heute durch eine absolute Willensleistung" +++ Eintracht schlägt Jahn Forchheim +++ TSC atmet auf +++ SVG trifft in Relegation auf Landesliga-Absteiger von Boris Manz · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

So sieht ein Happy End aus: Neuendettelsau feiert den Klassenerhalt. Für Trainer Kreiselmeier noch höher zu bewerten, als die Meisterschaften der letzten beiden Jahre. – Foto: Steven Pawlowicz

Das Saisonfinale der Landesliga Nordost hatte es nochmal in sich: Im direkten Duell spielten Münchberg und Forchheim einen Relegant für die Bayernligist aus. Um den direkten Klassenerhalt kämpften drei Teams – mit dem schlechteren Ende für Gutenstetten-Steinachgrund, die in der Landesliga-Relegation auf TuS Röllbach treffen.

„Unglaublich!“ Münchberg stürmt in die Bayernliga-Relegation Aus dem Duell zwischen Münchberg und Forchheim wurde ein echter Thriller. Am Ende setzte sich die Eintracht durch. Matchwinner war Doppelpacker Lucas Köhler, der seine Saisontreffer 28 und 29 erzielte. Dessen frühe Führung (10.) konterte zunächst Jahns Torgarant Christian Rzonsa, doch auf Köhlers zweites Tor direkt nach dem Wiederanpfiff (48.) fand der Jahn nicht die passende Antwort. In der 62. Minute schwächte sich Forchheim zudem selbst, als Fabian Hofmann mit Gelb-Rot vom Platz flog. "Wir haben uns besonders die ersten 30 Minuten schwer getan richtig ins Spiel zu kommen. Auch das frühe 1:0 hat uns nicht wirklich Sicherheit gegeben. Forchheim kam verdient zum 1:1", resümierte Eintracht-Trainer Sandro Preißinger. "Danach war es ein 50:50-Spiel und es hätte in beide Richtungen kippen können. Das 2:1 kurz nach der Pause war dann vom Zeitpunkt her natürlich perfekt und wir konnten die Führung durch konsequente Verteidigung über die Zeit bringen."