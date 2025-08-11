Unglaublich! GW Mühlen gewinnt 8:0 bei GW Firrel

Schon in der Anfangsphase legte Mühlen den Grundstein für den Kantersieg: Marcel Schillmöller (9.) und Jan Leiber (12.) sorgten früh für eine beruhigende Führung. Hüsnü Deniz Ogur erhöhte nach 20 Minuten auf 3:0, ehe erneut Leiber kurz vor der Pause das 4:0 erzielte (39.). „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir als Kollektiv überragend gearbeitet, viele Zweikämpfe gewonnen und immer wieder mit schnellen Angriffen hinter die Kette für Gefahr gesorgt. Dazu kam, dass wir in den ersten 20 Minuten extrem effizient waren – drei Tore aus vier Chancen“, lobte Hinrichs.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Firrel, wie schon im letzten Heimspiel, stärker ins Spiel zu kommen, hatte aber Pech, als ein Freistoß nur Aluminium traf. Mühlen blieb konzentriert und legte nach: Ogur (65.), Linus Kolhoff (73.), Benjamin Willenbrink (74.) und Jakob Neugebauer (81.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Nach dem 5:0 ließ die Gegenwehr von Firrel etwas nach, sodass wir es leichter hatten, noch weitere Treffer zu erzielen“, so Hinrichs.

Trotz des deutlichen Sieges blieb der Trainer realistisch: „Das Ergebnis ist in der Höhe natürlich etwas surreal, aber für uns war es eine super Nummer. Wir nehmen das Momentum gerne mit, aber für den Moment sind wir sehr, sehr zufrieden." Bereits am Mittwoch geht es für Mühlen mit dem nächsten Ligaspiel weiter – diesmal gegen eine ambitionierte Meller-Mannschaft, die Hinrichs zu den Top-5-Kandidaten der Liga zählt. Firrel spielt Sonntag beim Oberliga-Absteiger VfL Oldenburg.