Unglaublich effektiver SC Staig mit erstem Heimsieg

Mit dem fulminanten 5:1-Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer SV Mietingen schaffte es unsere Mannschaft sich mal wieder in der Presse auf sich aufmerksam zu machen. Und das zu Recht. Die Hille-Elf startete mit absolutem Siegeswillen in das Spitzenspiel der Liga. Von Beginn an drängte man den SVM in deren Hälfte und schon früh sah man tolle Angriffsbemühungen unserer Staiger. Bereits nach 12 Minuten zappelte das Spielgerät erstmalig im Netz: Ein Flanke vor das Tor landet bei Oliver Bischof, der aus kürzester Distanz den Keeper anschoss und im Nachschuss den Ball ins Tor legte. Perfekter Auftakt für den SCS eben. Als dann nach 17 Minuten der sehr gut leitende Unparteiische Alexander Rösch auf den Elferpunkt berechtigt zeigen musste, sah es nach einem Traumstart aus. Silvan Laib verwandelte sicher sowie humorlos. Die Ereignisse im Staiger Fußballpark überschlugen sich weiter, als dann mit der dritten Offensivaktion auch das dritte Tor (30.) für die Hausherren fiel: Nach starker Vorarbeit von dem sehr emsigen Silvan Laib war es schlussendlich ein Mietinger Spieler, der unglücklich den Ball ins Tor ablenkte, wobei Ousman Yasseh ebenso einschussbereit war. Und es war immer noch nicht Schluss mit dem Torreigen in Durchgang eins. Dieser Kommentar aus dem Live-Ticker beschreibt es recht treffend: „UUUUUNGLAUBLICH. Vierter Torschuss - viertes Tor. Jens Geiselmann (37.) zirkelt das Leder aus gut und gerne 25 Meter ins linke obere Eck“. Die Gäste wusste gar nicht, was ihnen geschah und dieses tolle Flügel- und Konterspiel der Hille-Elf war schon beeindruckend. Gepaart mit einer 100%igen Torausbeute war es eine unglaubliche 1. Hälfte der Staiger, welche auch mit anerkennendem Applaus von Rängen belohnt wurde. Ein Wort zum Gegner sei noch erlaubt, der gewiss nicht vier Tore schlechter war: Die Gäste brachten einfach keinen Fuß auf den Boden, weil der SCS einfach schneller war und eine Effektivität hatte, die seinesgleichen sucht. Im 2. Durchgang war es erst mal recht ruhig auf dem Grün, was natürlich auch dem angeschlagenen Tempo aus dem ersten Abschnitt geschuldet war. So kamen nun die Gäste berechtigt ins Spiel und die Folge daraus war der Anschlusstreffer per Kopf in der 56. Minute. Kurz darauf nochmals eine Großchance (61.) der Gäste, wobei diese schlampig vergeben wurde und so wäre die Partie plötzlich wieder spannend geworden. Mitte der 2. Hälfte erhöhte die Hille-Elf nochmals die Bemühungen, besonders unser Bankspieler Manuel Illenberger brachte nochmals Gefahr auf die Wiese. Der erste Kopfballtreffer (69.) wurde noch als vermeintliches Abseits zurückgenommen; drei Minuten später zählte dann der Kopfballtreffer diskussionslos, als er nach einem tollen Eckball von Sebastian Beer freistehend am langen Pfosten einnicken konnte. Somit war das Spiel entschieden und nach mehreren Wechsel hüben wie drüben und zwei kleineren Chancen der Gäste war der hoch verdiente Sieg für die Hille-Elf eingetütet. Ein unglaublich toller Tag auf dem Staiger Fußballpark fand ein gebührendes Ende mit einem feierlichen Ausklang bei besten Wetter im schönen Weihungstal. Die Zuschauer fanden sich bestens unterhalten mit einem Spiel, dass einfach nur Spaß machte und der SCS sich wieder als Gastgeber perfekt auf und neben dem Platz präsentierte. Weiter so.