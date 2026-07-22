»Unglaublich dankbar«: Schweinfurt präsentiert neuen Trikotsponsor "Riedel Bau" wird Nachfolger von "Wolf Möbel" von PM/mwi · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Mit neuem Sponsor auf der Brust: Das Mannschaftsfoto des 1. FC Schweinfurt 05. – Foto: FC05/David Moehlis

In den Testspielen und auch am vergangenen Wochenende im ersten Pflichtspiel der Saison, beim Totopokalspiel in Giebelstadt, war die Schnüdel-Brust noch blank. Pünktlich zum Regionalliga-Eröffnungsspiel kann der 1. FC Schweinfurt 05 aber nun einen neuen Trikotsponsor präsentieren: "Riedel Bau" prankt ab sofort auch auf den Jerseys des FC 05. Der 1. FC Schweinfurt 05 präsentiert den Hauptsponsor Riedel Bau zusätzlich als neuen Trikotsponsor. Ab der kommenden Saison 2026/2027 wird die Riedel Bau Gruppe nun auch die Trikotbrust der 1. Mannschaft zieren.

Zur Erinnerung: Mit dem Rückzug von Markus Wolf als Geschäftsführer ging den Schnüdeln auch der jahrelange Haupstponsor verloren. Mit seinem Unternehmen "Wolf Möbel" war der Geschäftsmann viele Spielzeiten auf den grün-weißen Trikots vertreten. Zur neuen Saison 2026/27 musste nun eine neue Lösung gefunden werden - und sie wurde gefunden: "Wir freuen uns und sind unglaublich dankbar, dass uns Riedel Bau zusätzlich zum Hauptsponsoring auch als Trikotsponsor unterstützt", jubelt FC-Vorstand Benjamin Liebald in einer offiziellen Pressemitteilung und führt weiter aus: "Ein modernes Bauunternehmen, dass als Schweinfurter Traditionsunternehmen eng mit der Stadt und der Region verbunden ist und wir als Schweinfurter Fußballverein - das passt einfach. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre mit unserem neuen Trikotsponsor: Riedel Bau."