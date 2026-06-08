Ungewolltes Tor, große Geste – KFC Uerdingen verliert 1:2

Der Spielfluss war nach dieser kuriosen Szene allerdings komplett abhanden gekommen, beide Seiten musste sich erst einmal sammeln. Den Gästen gelang das offensichtlich besser. Mitte der zweiten Halbzeit brachten sie den Ball in den Strafraum und wohl von Verteidiger Päffgen landete der Ball im eigenen Tor (71.).

Die knappe Führung, die den Klassenerhalt für die Gäste sicherte, gab der VfL nicht mehr her – und der KFC Uerdingen verabschiedete sich entgegen der eigenen Zielsetzungen mit einer Heimniederlage in die Sommerpause. Daher war Trainer Julian Stöhr äußerst unzufrieden. „Wir waren technisch extrem schlecht“, sagte er nach dem Spiel. Vor so einer Kulisse dürfe man die Saison nicht so einfach austrudeln lassen. „Wir waren vom Kopf her einfach zu langsam, das haben wir in der Saison deutlich besser gemacht.“