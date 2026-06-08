Ungewolltes Tor, große Geste – KFC Uerdingen verliert 1:2

Was für ein kurioses abschließendes Saisonspiel für den KFC Uerdingen. 50 Minuten plätscherte das Spiel vor sich hin, dann traf Ole Päffgen aus der eigenen Hälfte – ohne es zu wollen. Es folgte eine kurze Beratung, eine große Fair-Play-Geste und ein Eigentor, das den Gästen aus Jüchen-Garzweiler die Klasse sicherte. Aber der Reihe nach.
Der KFC Uerdingen wollte sich mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause verabschieden. Während es für den KFC um nichts mehr ging, denn der dritte Tabellenplatz war in Stein gemeißelt, musste der Gast aus Jüchen-Garzweiler noch bangen. Den eigenen Ansprüchen sind die Uerdinger an diesem Juninachmittag vor guter Kulisse und insgesamt 1967 Zuschauern nicht gerecht geworden, die Mannschaft von Julian Stöhr verlor am Ende mit 1:2.
Vor Anpfiff hatte der KFC einige Spieler verabschiedet, die im Sommer den Verein verlassen werden. Während etwa Noah Tomson, Anthony Oscasindas und der verletzte Derick Gyamfi nicht im Kader waren und somit der letzte Einsatz im blau-roten Trikot schon hinter ihnen liegt, liefen Etienne-Noel Reck, Yasin-Cemal Kaya, Nedzhib Hadzha und Mohamed Benslaiman Benktib ein letztes Mal für Uerdingen auf.
Der KFC, motiviert von einem Banner der Ultras Krefeld, auf dem „Vielen Dank für euren Einsatz auf und neben dem Platz!“ geschrieben stand und das mittig auf der Gegengeraden platziert war, hatte in der Anfangsphase mehr vom Spiel. Ein weiter Flügelwechsel von Kaya auf Alexander Lipinski, der den KFC als Kapitän auf den Platz führte, brachte eine erste gefährliche Situation. Lipinskis Ball ging allerdings auf den zweiten Pfosten, während Reck in der Mitte auf den ersten spekuliert hatte (15.).
Die Gäste, die mindestens einen Punkt holen mussten, um sich aus eigener Kraft den Klassenerhalt sichern zu können, waren im ersten Durchgang nur selten vor dem Kasten von Jonas Holzum aufgetaucht, hatten nach einer guten halben Stunde allerdings die größte Chance des Spiels. Erst schien es, als habe die Jüchener Offensivabteilung einen vielversprechenden Konter leichtfertig vertändelt, doch dann war Kevin Lukas Rubaszewski plötzlich frei und schoss knapp am langen Pfosten vorbei (33.).
In der Schlussphase der ersten Halbzeit hatten die Uerdinger etwas den Zugang zum Spiel verloren, die Gäste fanden besser rein. Ähnlich war es vor zwei Wochen gegen Kleve auch abgelaufen, als der KFC nach ordentlichem Beginn kurz vor der Pause einen Gegentreffer hinnehmen musste. So weit kam es hier im ersten Durchgang allerdings nicht, weil Holzum zur Stelle war. Quasi mit dem Pausenpfiff hatte Etienne-Noel Reck auf der anderen Seite die Führung auf dem Kopf, brachte aber nicht genug Druck hinter den Ball. So ging es also mit einem 0:0 in die Kabinen.
Dann kam es zur Szene, beziehungsweise zu den Szenen des Spiels. Nach einer Verletzungsunterbrechung von Nedzhib Hadzha wollte Ole Päffgen den Ball zu VfL-Keeper Maurice Leon Bender zurückspielen. Der Schlussmann war von dem weiten Schlag allerdings überrascht und der Ball sprang über ihn ins Tor. Anschließend berieten sich beide Teams, und die Jüchener durften frei auf das KFC-Tor laufen, Rubaszewski schob ein (54.).
Der Spielfluss war nach dieser kuriosen Szene allerdings komplett abhanden gekommen, beide Seiten musste sich erst einmal sammeln. Den Gästen gelang das offensichtlich besser. Mitte der zweiten Halbzeit brachten sie den Ball in den Strafraum und wohl von Verteidiger Päffgen landete der Ball im eigenen Tor (71.).
Die knappe Führung, die den Klassenerhalt für die Gäste sicherte, gab der VfL nicht mehr her – und der KFC Uerdingen verabschiedete sich entgegen der eigenen Zielsetzungen mit einer Heimniederlage in die Sommerpause. Daher war Trainer Julian Stöhr äußerst unzufrieden. „Wir waren technisch extrem schlecht“, sagte er nach dem Spiel. Vor so einer Kulisse dürfe man die Saison nicht so einfach austrudeln lassen. „Wir waren vom Kopf her einfach zu langsam, das haben wir in der Saison deutlich besser gemacht.“