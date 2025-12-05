Ungewohnter "Unruhestand": Franco Simon brennt auf neue Aufgabe

Ungewohnte Situation für Franco Simon: Nach seinem Rücktritt beim VfL Kaufering wächst die Sehnsucht nach einer neuen Herausforderung.
Andechs – (Vor)-Weihnachtszeit ohne Job im Fußball – das ist eine ganz neue und genauso ungewohnte wie letztlich unbefriedigende Situation für den Andechser Vollblut-Trainer Franco Simon (48), zuletzt vom 8. Oktober 2024 bis zu seinem Rücktritt am 24. September 2025 Coach des VfL Kaufering. „Die Pause hat mir gutgetan“, sagt er. Aber jetzt hat er einen großen (Weihnachts)-Wunsch: „Ich will wieder zurück auf den Platz.“
Simon ist „seit über 30 Jahren in der Branche tätig. Aber das ist eine völlig neue Erfahrung für mich“, erzählt er. „Sich in der Winterpause keine Gedanken an die Rückrunde machen, nichts vorbereiten, kein Trainingslager planen, nicht mit möglichen Neuzugängen sprechen: Ich merke, dass was fehlt.“
Der Coach aus Andechs ist knapp drei Monate nach seinem Abgang in Kaufering schon wieder ganz heiß auf einen neuen Job: „Die Lust, was zu machen, steigt von Tag zu Tag. Ich will wieder eine interessante Aufgabe übernehmen.“ Fußball-Ruhestand: Das ist nichts für den Trainer mit Leib und Seele, der u.a auch schon beim TSV Schwabmünchen, SC Unterpfaffenhofen, TSV Gräfelfing und SC Pöcking-Possenhofen tätig war und es auf weit über 400 Spiele (mit mehr als 200 Siegen) an der Seitenlinie gebracht hat.
„Wenn es super passt, mache ich im Frühjahr auch gerne den Feuerwehrmann, das käme auf die Situation beim Verein an. Aber ich will auf alle Fälle spätestens zur neuen Saison wieder eine Mannschaft übernehmen“, so der nach eigenen Aussagen „Fußball-Verrückte“, der in Gilching ein Sportgeschäft besitzt, sein „Heimatkicker“-Label vertreibt, Fußball-Camps veranstaltet und, wenn immer Zeit bleibt, bei den Spielen des FC Bayern in der Münchner Allianz-Arena sitzt. Das lenkt vom ungewohnten „Unruhestand“ ab.
Von einer Zeit, die bald zu Ende sein soll: „Die Liga spielt für mich keine Rolle. Ich gehe auch in die Bezirksliga und bin mir nicht zu schade, einen ambitionierten Kreisligisten zu trainieren. Möglichst im Oberland – das ist meine Ecke, da fühle ich mich grundsätzlich sehr wohl.“ Wichtig: „Das Gesamtpaket muss einfach stimmen. Die Lust, eine coole Aufgabe zu übernehmen und mit jungen Spielern zu arbeiten, ist immer da.“
Es ist eine schwierige Zeit für Simon, sein erstes Weihnachten ohne Trainerjob unterm Christbaum. Sie zu überbrücken, dabei hilft in erster Linie Freundin Marina Hartl. Die Frau an seiner Seite arbeitet nicht nur im Geschäft mit, sondern ist auch erfolgreich auf dem Fußballplatz aktiv. Mit den Frauen des SC Pöcking-Possenhofen steht sie auf Platz eins in der Kreisliga und steuert auf Bezirksliga-Kurs. Gemeinsam werden sie ein „Trainer-freies“ Weihnachten daheim am Fuß des „Heiligen Bergs“ feiern, ein paar Tage in Südtirol abschalten – und auf „eine sportlich-coole Herausforderung“ im neuen Jahr hoffen. Simon: „Es kribbelt von Tag zu Tag mehr…“