Ungewohnter "Unruhestand": Franco Simon brennt auf neue Aufgabe

Will zurück auf den Fußballplatz: Vollblut-Trainer Franco Simon – Foto: Thomas Ernstberger

Ungewohnte Situation für Franco Simon: Nach seinem Rücktritt beim VfL Kaufering wächst die Sehnsucht nach einer neuen Herausforderung.

Andechs – (Vor)-Weihnachtszeit ohne Job im Fußball – das ist eine ganz neue und genauso ungewohnte wie letztlich unbefriedigende Situation für den Andechser Vollblut-Trainer Franco Simon (48), zuletzt vom 8. Oktober 2024 bis zu seinem Rücktritt am 24. September 2025 Coach des VfL Kaufering. „Die Pause hat mir gutgetan“, sagt er. Aber jetzt hat er einen großen (Weihnachts)-Wunsch: „Ich will wieder zurück auf den Platz.“ Simon ist „seit über 30 Jahren in der Branche tätig. Aber das ist eine völlig neue Erfahrung für mich“, erzählt er. „Sich in der Winterpause keine Gedanken an die Rückrunde machen, nichts vorbereiten, kein Trainingslager planen, nicht mit möglichen Neuzugängen sprechen: Ich merke, dass was fehlt.“

Der Coach aus Andechs ist knapp drei Monate nach seinem Abgang in Kaufering schon wieder ganz heiß auf einen neuen Job: „Die Lust, was zu machen, steigt von Tag zu Tag. Ich will wieder eine interessante Aufgabe übernehmen.“ Fußball-Ruhestand: Das ist nichts für den Trainer mit Leib und Seele, der u.a auch schon beim TSV Schwabmünchen, SC Unterpfaffenhofen, TSV Gräfelfing und SC Pöcking-Possenhofen tätig war und es auf weit über 400 Spiele (mit mehr als 200 Siegen) an der Seitenlinie gebracht hat. „Wenn es super passt, mache ich im Frühjahr auch gerne den Feuerwehrmann, das käme auf die Situation beim Verein an. Aber ich will auf alle Fälle spätestens zur neuen Saison wieder eine Mannschaft übernehmen“, so der nach eigenen Aussagen „Fußball-Verrückte“, der in Gilching ein Sportgeschäft besitzt, sein „Heimatkicker“-Label vertreibt, Fußball-Camps veranstaltet und, wenn immer Zeit bleibt, bei den Spielen des FC Bayern in der Münchner Allianz-Arena sitzt. Das lenkt vom ungewohnten „Unruhestand“ ab.