Ungewohnte Zeit und ungewohnter Ort Das Fussballjahr in der Landesklasse Ost wird mit einem Nachholspiel auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Weißig beendet.

In der Nachholspielbegegnung des 11. Spieltags stehen sich am Sonnabend der SV Wesenitztal (10.) und der TSV Rotation Dresden 1990 (3.) gegenüber.

Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Weißig in Dresden. Da der SV Wesenitztal noch zwei weitere Nachholer zu absolvieren hat, zieht man kurzer Hand auf den ungewohnten Untergrund in die Landeshauptstadt um. Und auch die Anstoßzeit, am Samstag um 10:00 Uhr, ist ungewöhnlich.

Der SV Wesenitztal hat erst elf von möglichen 14 Punktspielen absolviert. Mit 15 Punkten steht man aktuell auf dem 10. Rang in der Landesklasse Ost. Bei einem Sieg kann man bis auf den 7. Platz klettern. Mit Stürmer Martin Schiefner hat man zudem den zweitbesten Torjäger in seinen Reihen, welcher bisher zehn Treffer in neun Saisonspielen erzielte. Bei einem weiteren Treffer würde er mit dem Führenden Benjamin Langhof (elf Saisontore für den VfB Weißwasser 1909) gleichziehen.