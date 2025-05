Ungewöhnlicher Neustart bei BW Schinkel

Der Blau-Weiß Schinkel e.V. startet zur neuen Saison unter neuem Trainerteam unter den Trainern Dorsch und Ramb trotz Klassenerhalt in der Kreisliga eine Liga tiefer.

Wir haben bewusst mit dem Vorstand abgestimmt eine Liga tiefer zu spielen um den jüngeren Spielern eine bessere Entwicklungsmöglichkeit mit mehr Spielzeit zu geben. Nach einigen Abgängen und bewussten Trennungen von vielen Spielern im Kader konnten wir einen Kern um Demijan.Kalač und G. Hirsz für diese Idee begeistern, füllen zusätzlich mit den jungen Neuzugängen aus Gretesch, Lüstringen, Nachwuchsspielern im Verein und einem Kern aus der Zweiten auf. Mit meiner jetzigen Truppe Potential wären wir sowieso in diese Liga aufgestiegen, bilden sozusagen das Fundament um die Leistungsträger aus der Ersten die bleiben herum. so Christian Ramb der nach jahrelangem Einsatz in allen Teams als Spieler und Trainer nun als Coach aufsteigt und das Trainerteam entscheidend ergänzen wird.

Christian kennt den Verein, die Strukturen und wird Christopher eine wichtige Stütze sein um schnell rein zu kommen, seine Mannschaften sind immer sehr diszipliniert, fit und der Teamgeist, der uns zu letzt etwas abhanden gekommen ist und sehr gut zu der Art von Christopher passt steht bei ihm stets im Mittelpunkt (Stefan Kenning, 1. Vorsitzender)