Ungewöhnlicher Auftakt: Olching startet mit vier Auswärtsspielen am Stück in die Saison

Olchings Trainer Felix Mayer. – Foto: Andreas Mayr

Der Landesliga-Rückkehrer aus der Amperstadt beginnt am Sonntag beim FC Memmingen II. Erst am 5. August folgt das erste Heimspiel.

Seit Mittwoch rollt der Ball wieder in der Landesliga Südwest. Zum Auftakt setzte der Aufstiegsaspirant TSV Jetzendorf mit einem 7:0 beim VfR Neuburg gleich ein Ausrufezeichen. Am Sonntag, 13 Uhr, beginnt auch für den SC Olching die Saison – mit dem Auswärtsspiel beim FC Memmingen II.

Für den Landesliga-Rückkehrer startet die Runde mit viel Reiserei. Vier Auswärtsspiele am Stück stehen für die Amperstädter an, ehe am 5. August das erste Heimspiel folgt. Auftaktgegner Memmingen II nennt Trainer Felix Mayer „eine echte Wundertüte“. Bei zweiten Mannschaften wisse man nie genau, wer am Ende auf dem Platz steht. Die erste Mannschaft des FCM spielt zwei Ligen höher in der Regionalliga Bayern. Das Ziel des SCO ist klar. „Für uns zählt nur der Klassenerhalt. Alles andere ist vermessen“, sagt Mayer. Dass seine Mannschaft dazu in der Lage ist, davon ist er überzeugt. Auch wenn Olching, anders als in der starken Aufstiegssaison, in vielen Spielen eher Außenseiter sein dürfte. „An guten Tagen können wir jeden Gegner schlagen“, sagt Mayer.

Im Sommer hat der SCO seinen Kader deutlich verbreitert. Sechs Abgängen stehen elf Zugänge gegenüber. Unter der Woche kam mit Fabio Dill aus der U19 des FC Ingolstadt noch der letzte Transfer hinzu. Der 18-jährige Defensivspieler war zuvor auch im Nachwuchs des FC Bayern München und Waldeck-Obermenzing aktiv. Weitere junge Zugänge sind Joshua Cana Cedano, Collins Idukpaye und Luis Kastner vom SV Waldeck-Obermenzing sowie Louis Heinzmann, Iliyas Ramhi und Leandro Percia Montani aus der Landesliga-U19 des SC Unterpfaffenhofen. Dazu kommen Dario und Mario Stanic von der SpVgg Kammerberg, Lionel Ndasi vom SV Aubing und Jakob Brugger vom SC Weßling.

Gerade den jungen Spielern will Mayer Zeit geben. „Sie müssen nicht auf Gewalt performen“, sagt der Trainer. Insgesamt hätten sich die Neuzugänge aber gut eingefügt. „Sie sind alle hungrig.“ Mit der Vorbereitung ist Mayer „unter dem Strich zufrieden“. In Memmingen werden Niklas Uhle, Connor Punzelt und Dario Stanic voraussichtlich fehlen. (Dirk SChiffner)