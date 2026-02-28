Ungewöhnliche Bedingungen prägen die Winterphase

– Foto: Carolin Niemeier

Auch der VfL Herzlake war in den vergangenen Wochen gefordert, Trainingsmöglichkeiten abseits der schnee und eisbedeckten Plätze zu organisieren. Die erste Einheit des Jahres konnte noch auf Kunstrasen absolviert werden, ehe die Mannschaft dank Unterstützung in eine Reithalle auswich. Auf dem ungewohnten Sandboden standen unter anderem Biathlon Elemente auf dem Programm, zudem wurde auch mit Ball trainiert.

Im weiteren Verlauf der Vorbereitung nutzte das Team die Turnhalle. Nach einem kurzen Zirkeltraining folgten intensive Spielformen. Darüber hinaus trainierte die Mannschaft im Vereinsheim sowie im Fitnessstudio, wo Kräftigungsübungen für den gesamten Körper im Mittelpunkt standen. In der Soccerhalle sorgte die Rundumbande für zusätzliche Intensität. Ein besonderer Programmpunkt war zuletzt der Besuch im Sportwerk Ochtrup inklusive Leistungsdiagnostik.

Trotz der schwierigen Witterungsbedingungen konnten drei Testspiele ausgetragen werden. Gegen den SV Dalum gelang ein 3:0 Erfolg, auch der SV Dohren wurde mit 4:0 besiegt. Das Spiel gegen die SG Freren endete mit einer knappen 1:2 Niederlage.