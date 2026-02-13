Ungewöhnlich: Wacker Burghausen bestreitet 2 Testspiele - an einem Tag

Überstunden müssen die Kicker des SV Wacker um Felix Bachschmid (Mitte) am Samstag schieben, wenn binnen weniger Stunden gleich zwei Testspiele auf dem Programm stehen. – Foto: Mike Megapix

Es wird in Kürze wieder ernst: Kommende Woche soll in der Regionalliga Bayern mit drei Nachholpartien der Startschuss in die Frühjahrsrunde erfolgen. Ob alle Spiele auch wie geplant ausgetragen werden können, muss freilich mit Blick auf die Witterung noch abgewartet werden.

Der SV Wacker Burghausen legt seinen Punktspielstart kommende Woche beim FC Augsburg II hin. Aus diesem Grund testet der im Sommer scheidende Chefcoach Lars Bender seinen Kader nochmal auf Herz und Nieren - und zwar auf ungewöhnliche Art und Weise: Denn der SV Wacker bestreitet binnen weniger Stunden gleich zwei Testspiele. Die erste Partie führt die Salzachstädter um 12 Uhr zum TSV 1860 München II. Das Duell mit den Junglöwen kann dabei durchaus als echte Standortbestimmung bezeichnet werden. Die U21 der Münchner Löwen führt aktuell die Bayernliga Süd an, stellt mit 39 Treffern einen der torgefährlichsten Angriffe der Liga und überzeugt vor allem defensiv: Mit lediglich 16 Gegentreffern verfügen die Münchner über die beste Abwehr ihrer Spielklasse.



Um allen Akteuren nochmals volle Spielzeit und maximale Intensität zu ermöglichen, wird der SV Wacker Burghausen an diesem Testspieltag-Doppelpack mit zwei nahezu kompletten Mannschaften antreten. Nur drei Stunden später steht nämlich bereits die zweite Begegnung auf dem Programm: Um 15 Uhr trifft man im nur wenige Kilometer entfernten Heimstetten auf den SV Heimstetten.

Der Auftaktgegner des SV Wacker, der FC Augsburg II, hat sich zur Generalprobe den Südwest-Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach eingeladen.



Schafft der Tabellenletzte noch den Klassenerhalt? Die "Schwabenritter" werden alles probieren, um am Ende am rettenden Ufer zu stehen. Vor dem Auftakt beim VfB Eichstätt, der zur intensiven Vorbereitung noch im Trainingslager in Antalya in der Türkei weilt, testet die Ostrzolek-Elf final beim TSV Schwabmünchen. Die Schwabmünchner führen souverän die Landesliga Südwest an und haben beste Chancen, nach vier Jahren in die Bayernliga zurückzukehren.



Für die Hachinger steht kommende Woche gleich das mit Sicherheit intensive Derby gegen den FC Bayern II im Grünwalder Stadion auf dem Programm. Zur Generalprobe reisen die Vorstädter nach Vorarlberg zum österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau.