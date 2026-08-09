Ungeschlagener VfB Hilden: "Wir geben unser Leben auf dem Platz"

Hilden ging gegen die SF Siegen früh in Führung. – Foto: Imago Images

Mit viel Leidenschaft und etwas Glück fuhr der VfB Hilden auch gegen Aufstiegsanwärter Sportfreunde Siegen im zweiten Spiel der Regionalliga West einen Punkt ein. Der somit noch ungeschlagene Aufsteiger gibt sich somit durchaus zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf, während die hoch gehandelten Siegerländer sich in unmissverständlicher Selbstkritik übten.

Dass es letztendlich auch das nötige Quäntchen Glück für den Punktgewinn im Siegerland benötigte, wollte Molina gar nicht abstreiten, lobte im Zuge dessen aber auch die Mentalität seiner Schützlinge: "Wir geben unser unser Leben auf und außerhalb des Platzes, muss man sagen. Und aus dem Gesichtspunkt heraus verdient man sich auch das Gannze."

Trotz des frühen Führungstreffers von Etienne Feese in der siebten Minute zeigten die Hildener zunächst Probleme im defensiven Zugriff auf. "Wir sind wie letzte Woche gegen Bocholt ein bisschen schwieriger reingekommen“, sagte Hilden-Coach Antonio Molina bei der Pressekonferenz nach der Partie. Seine Mannschaft habe sich anschließend aber stabilisiert und vor allem eben in der Defensive sehr konsequent verteidigt. "Siegen hat einfach total viel gepresst beziehungsweise auch den Ball gut laufen lassen.“

Verbesserungsbedarf sieht der Hildener Trainer vor allem im Spiel mit Ball. "Wir müssen mehr Passagen haben, wo wir den eigenen Ball in unseren Reihen laufen lassen, den Gegner auch mal laufen lassen.“

"Katastrophe": Schommers findet klare Worte

Während Molina sich nach Spielende durchaus zufrieden präsentieren konnte, fiel das Fazit bei seinem Gegenüber deutlich kritischer aus. Trainer Boris Schommers sprach von einer "sehr enttäuschenden“ ersten halben Stunde. Vor allem die zahlreichen Fehler im Spielaufbau störten ihn. "Was wir in den ersten 25 Minuten da gespielt haben, gerade im Aufbau und in der zweiten Linie, war eine Katastrophe.“

Nach der Einwechslung von Dennis Brock für Elsamed Ramaj in der 32. Minute habe sein Team besser ins Spiel gefunden und wenig später auch den Ausgleich durch Michel Stöcker erzielt. In der Folge sah Schommers Möglichkeiten, die Partie zu gewinnen. "Wir hatten unsere zwei, drei wirklich großen Chancen, wo wir auf zwei stellen mussten. Das ist uns nicht gelungen.“

Auch Siegens Abwehrspieler Jan-Luca Rumpf ärgerte sich über den erneut frühen Rückstand, wie schon bei der 2:3-Niederlage aus der Vorwoche gegen Westfalia Rhynern. "Da müssen wir wirklich von der ersten Minute in den nächsten Spielen da sein“, forderte er.

Angreifer Lucas Cueto, der im Sommer vom Bonner SC zu den Krönchenstädtern gewechselt war, haderte ebenfalls nach dem ruckligen Saisonstart. "Wir laufen gerade unseren eigenen Ansprüchen hinterher.“ Gleichzeitig warnte er davor, zum aktuellen Zeitpunkt schon in Unruhe zu verfallen: "Es ist immer noch erst das zweite Saisonspiel. Ich weiß, die Erwartungen sind groß. Dem müssen wir uns stellen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir die Ruhe bewahren.“