Ungeschlagener Doublesieger SG Massen – „Habe ich so noch nie erlebt“ Der Trainer des Landesliga-Aufsteigers im XXL-Interview bei FuPa. von Tom Vieth · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Sascha „Sasa“ Grasteit ist Trainer der SG Massen, Meister der Bezirksliga 8. – Foto: Andy Seiffert

Die SG Massen hat eine historische Saison hinter sich. Nicht nur wurde der Verein aus Unna ohne Niederlage Meister in der Bezirksliga Staffel 8 und spielt somit seit den 1960er-Jahren wieder in der Landesliga. Auch im Kreispokal ließ Massen aufhorchen und kegelte auf dem Weg zum Titel einige klassenhöhere Clubs aus dem Turnier. FuPa Westfalen hat mit Trainer Sascha „Sasa“ Grasteit unter anderem über die Saison, das torgefährliche Sturmtrio und die Planungen für die kommende Spielzeit gesprochen.

FuPa Westfalen: Sasa, euer Double-Sieg ist mittlerweile fünf Wochen her. Wie ausgelassen waren die Feierlichkeiten? Ist die Saison langsam verdaut? Sascha „Sasa“ Grasteit: Die waren sehr ausgelassen, muss ich sagen. Gefühlt seit Mitte Mai haben wir irgendwie jedes Wochenende gefeiert. Uns wurde irgendwann im Verlauf der Saison klar: ,Ey, wir spielen eine echt gute Saison!‘ Nach dem Pokalsieg gegen Holzwickede war es schon eine extreme Feier. Es ging dann auf den Platz weiter, dann ging es in der Kabine weiter, dann im Bus. Die Busfahrt war überragend, alle feierten. Am Platz in Massen haben uns dann nochmal irgendwie 150, 200 Leute empfangen und da ging es dann bis 2 oder 3 Uhr nachts. Das war die Pokalfeier.

Am Sonntag konnten wir jetzt die Meisterschaft endgültig perfekt machen. Sharri hatte ein bisschen eher angefangen als wir und in der 70. Minute kam dann die Meldung, dass wir durch sind. Wir haben dann trotzdem noch den Ausgleich gemacht, um ungeschlagen zu bleiben – und dann sind wieder alle Dämme gebrochen. Der Vorsitzende hat seine Haarpracht verloren, was er vorher versprochen hat. Er hat sich seinen Zopf abschneiden lassen. Wir haben dann abends um 20 Uhr mit sechs Leuten Mallorca gebucht und sind dann um 6 Uhr morgens geflogen. Wir haben dann die Nacht durchgemacht, sind dann direkt zum Ballermann geflogen für zwei Tage. Dort haben sich vier Leute von uns das Jahr 2026 und Fußball auf dem Oberarm tätowieren lassen. Ja, es wurde wirklich sehr ausgelassen gefeiert. Es waren danach natürlich noch zwei Spiele, die wir dann auch noch erfolgreich absolviert haben. Und dann sind wir am Montag nach dem letzten Spieltag nochmal mit der Mannschaft mit 16 Leuten nach Malle geflogen. Und haben dann da nochmal den Ausstieg mit vielen anderen Mannschaften gefeiert.

– Foto: Andy Seiffert

FuPa Westfalen: Ihr wart in dieser Saison im wahrsten Sinne des Wortes unaufhaltsam, in der Liga habt ihr kein Spiel verloren – das hat auf überkreislicher Ebene neben euch nur die SG Bödefeld/Henne-Rartal (Bezirksliga 4) geschafft – aber auch im Kreispokal habt ihr es bis zum Titelgewinn geschafft und seid damit der einzige Bezirksligist in Westfalen, der in der Saison 2025/26 kein Pflichtspiel verloren hat. Wie blickst du auf diese Leistung zurück? Sascha „Sasa“ Grasteit: Die Saison war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unfassbar. Also was die Mannschaft geleistet hat. Ich würde vielleicht auch behaupten, dass unser Team die einzige Mannschaft in Westfalen von Bezirks- bis Oberliga war, die in der Meisterschaft und im Pokal kein Spiel verloren hat. Deswegen ist es einfach unbeschreiblich, dass man so eine krasse Saison gespielt hat. Auch in den letzten beiden Spielen, als man eigentlich schon durch war, wo jeder sagt: ,Ach jetzt ist ja auch egal‘, waren die Jungs immer noch heiß und hatten den Fokus und haben beide Spiele noch gewonnen. Das hat dann nochmal deutlich gezeigt, dass wir diese Saison ganz zu Recht aufgestiegen sind. FuPa Westfalen: Mit welchen Zielen seid ihr in die Saison gegangen? Habt ihr am Ende damit gerechnet, dass es in der Liga so deutlich wird? Sascha „Sasa“ Grasteit: Wir wollten auf jeden Fall oben so lange wie möglich mitspielen. Intern wurde ganz klar von allen auch kommuniziert, wir wollen in die Top 3. Man muss natürlich dann immer gucken: Was für Mannschaften sind da noch? Wie stellen die sich auf? Ist das realistisch? Aber für uns war es von Anfang an klar, dass wir auf jeden Fall in die Top 3 wollen und um den Aufstieg mitspielen wollen. Dass es natürlich so deutlich am Ende wird, damit hat natürlich keiner gerechnet. Nach den ersten fünf Spielen, die wir alle gewinnen konnten, dachten wir dann: ,Okay, dieses Jahr könnte hier einiges gehen.‘ „Das habe ich auch so noch nicht erlebt!“ Wir waren glaube ich bis zum neunten oder zehnten Spieltag ohne Punktverlust. Dann haben wir im Derby in Unna 2:2 gespielt, haben an dem Spieltag aber trotzdem noch Punkte gut gemacht, weil die Konkurrenz verloren hatte. Dann zog sich das durch und du hast von Woche zu Woche gemerkt: ,Okay, das gewinnst du heute wieder, das gewinnst du wieder.‘ Und wenn es mal eng war, dann haben wir es in einer 100. Minute mit einem Fallrückzieher gewonnen. Das habe ich auch so noch nicht erlebt. Aber dass es so deutlich wird, damit hat eigentlich keiner gerechnet. Aber zeigt dann auch, was wir und die Spieler, das Team drumherum, wir als Trainer, wie viel wir da investiert haben, und, dass sich dann harte Arbeit auch auszahlt. Auch wenn die Leute sagen, dass wir einen guten Kader haben, kann ja schon gut sein. Am Ende muss man es immer auf die Platte bekommen. FuPa Westfalen: Wer auf eure Statistiken blick, dem fällt zuerst eure starke Offensive auf. 141 Tore habt ihr geschossen – 70% davon gehen auf euer Sturm-Trio Nico Berghorst (41 Tore), David Bernsdorf (32) und Jona Deifuß (24) – nur der Kirchhörder SC (Staffel 6) hat in der Bezirksliga dieses Jahr mehr Tore geschossen. Wie groß war ihr Anteil am diesjährigen Erfolg? Was glaubst du, wie konkurrenzfähig dieser Angriff in der Landesliga sein wird? Sascha „Sasa“ Grasteit: Natürlich, die Offensive war bildlich unser Prunkstück. Aber auch da muss ich sagen, es ist das ganze Team – nicht nur unsere drei Stürmer, die natürlich eine super Qualität und eine super Quote haben. Das sind auch alle drumherum. Das sind die Sechser, Achter, Zehner, das sind die Außen. Wenn die auch nicht so viel ackern würden, dann würden die Stürmer natürlich auch weniger Chancen bekommen. Aber es ist auch wichtig, dass die drei mit nach hinten arbeiten. Und das tun sie. Das sieht man auch zum Beispiel in den beiden Topspielen gegen Sharri, die wir beide 3:1 gewinnen konten. Ja, wir kriegen jeweils ein Gegentor, aber dann machen wir halt auch vorne welche. Da ist dann die Qualität von den Jungs auf jeden Fall gegeben. Die Qualität der drei ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und ich glaube auch, dass die in der Landesliga konkurrenzfähig sind. Alle drei haben auch schon höherklassig gespielt. Jona Deifuß wird uns ja verlassen (zu RW Unna; Anm. d. Red). Aber David Bernsdorf hat schon mit 19 in der Landes- und Westfalenliga gespielt. Nico Berghorst hat Westfalenliga und Oberliga gespielt, dort in der Halbserie mal, ich meine nach dem Kreuzbandriss, 14 Tore noch geschossen. Also die werden auch schon in der Liga konkurrenzfähig sein. Natürlich kommen dann jetzt natürlich stärkere Gegner, stärkere Verteidiger. Aber ich behaupte trotzdem, die in 90 Minuten auszuschalten, ist immer extremst schwierig.

Am 14. Mai feierte die SG Massen den Pokalsieg gegen den Holzwickeder SC. Mittendrin auch „Sasa“ Grasteit. – Foto: David Zimmer

FuPa Westfalen: Auch im Kreispokal habt ihr mächtig für Furore gesorgt. Gleich in der 1. Runde habt ihr die Hammer SpVg mit 6:0 abgeschossen. Nach dem Sieg gegen Westfalia Wethmar (3:1) habt ihr mit dem VfL Kamen (4:1) den nächsten Landesligisten aus dem Pokal gekegelt. Nach dem 2:0-Sieg über den SSV Mühlhausen seid ihr ins Finale eingezogen und habt dort den Westfalenligisten Holzwickeder SC im Elfmeterschießen geschlagen und das Double perfekt gemacht, nachdem ihr zwei Tage zuvor die Meisterschaft in der Bezirksliga eingetütet hattet. Wie intensiv war diese „Super-Woche“? Sascha „Sasa“ Grasteit: Das Pokalfinale war am 14. Mai und konnten dann am 17. Mai auch rechnerisch endgültig Meister werden. Wir wären am Sonntag vor dem Pokalfinale toretechnisch schon so weit gewesen, aber theoretisch wäre es noch möglich gewesen, uns einzuholen. Im Nachhinein auch gut, dass wir weitergemacht haben, weil man sieht ja, bei Punktgleichheit kam ein kleines Chaos. Deswegen war uns das bewusst, dass wir es in der Woche das komplett veredeln könnten. Am Donnerstag, den 14. Mai, haben wir dann den Pokalsieg gegen Holzwickede geholt, vor einer unglaublichen Massener Kulisse. Es war ja auf neutralem Platz, beim Hammer

SC. Wir waren selbst mit zwei Bussen da, einem normalen und einem Doppeldecker für Fans und Spieler. Und vor Ort waren es 800 Zuschauer, wovon, glaube ich, 600 in grün-weiß herumgerannt sind und alle für Massen waren. Es war ein Spiel, das wir, glaube ich, auch als Bezirksligist verdient gewonnen haben, weil wir eigentlich die meiste Zeit die aktivere Mannschaft waren, uns Torchancen erspielt haben und mit Holzwickede einem Westfalenligisten auf Augenhöhe begegnet sind. Als dann der letzte Elfmeter von Berghorst noch ins Tor gechippt wurde, dann sind da alle Dämme gebrochen. Alle Leute sind komplett ausgerastet, auf den Platz gerannt. Die Leute haben uns umarmt, geküsst, geweint. Es war ein Riesenerfolg für die SG Massen, denn die war zum ersten Mal im Pokalfinale und dann gleich den Pokal zu gewinnen gegen den Westfalenligisten, da wurde, wie gesagt, sehr ausgelassen gefeiert. Aber auch unsere Pokalleistung will ich da nochmal hervorheben, weil die wirklich echt gut war. In der ersten Runde einen Landesligisten mit 6:0 geschlagen, der am Ende, ich glaube, 6. in der Liga wird. Zweite Runde dann mit Wethmar einen guten Kreisligisten geschlagen. Dann der VfL Kamen, eine Mannschaft, die jetzt in die Westfalenliga aufgestiegen ist. Da muss ich sagen, das war mit eins der besten Spiele, die ich so die letzten Jahre gesehen habe. Nicht nur, weil es unsere Mannschaft war. Da war Tempo, da war Leidenschaft, da war Offensivpower, da war Pressing. Da war wirklich alles dabei. Da haben die Zuschauer wirklich was geboten bekommen. Das war wirklich ein super Top-Spiel. Dann das Halbfinale gegen Mühlhausen. Sehr mühselig. Mühlhausen hat so gut wie nichts für das Spiel gemacht hat, sondern nur versucht, unser Spiel zu zerstören, was sie auch eine Halbzeit lang geschafft haben. Aber dann hatte sich unsere Qualität dann doch nochmal ausgezahlt und durchgesetzt. Ja, und wie gesagt, das Finale haben am Ende dann einfach gezogen. FuPa Westfalen: Im Westfalenpokal seid ihr der einzige Teilnehmer, dessen Erstrundengegner noch nicht feststeht. Es geht entweder gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg oder den SV Brilon. Das HSK-Kreispokalfinale wurde Anfang Juni wegen einer Tätlichkeit eines Schmallenberger Spielers gegen den Schiedsrichter abgebrochen worden. Spielt das Thema in eurer Vorbereitung eine Rolle? Wie viel traut ihr euch in dem Wettbewerb zu? Sascha „Sasa“ Grasteit: Natürlich verfolgt man das, was da los war mit dem Spielabbruch. Ich kenne auch Emil Mersovski, den Co-Trainer von Schmallenberg. Mit ihm hatte ich jetzt die Tage gesprochen. Er hatte mir auch schon Feedback gegeben, dass es wohl gegen die gewertet wird und wir dann gegen Brilon spielen werden. Ein Bezirksligist, der auch eine gute Saison gespielt hat. Da werde ich mir auf jeden Fall ein paar Infos von dem Kollegen aus Schmallenberg einholen, damit wir da gut vorbereitet hinfahren. Das Spiel wird ja auch zum Ende der Vorbereitung stattfinden, deswegen spielt das schon eine Rolle in unserer Vorbereitung. Der Westfalenpokal ist natürlich ein Bonus, das muss man einfach sagen. Vor allem guckt man dann schon einmal, auf wen man danach treffen könnte. Das wäre dann der Gewinner zwischen Gütersloh und Wiedenbrück. Da hätten wir ein schönes Heimspiel gegen den Regionalligisten. Da würde ich dann mal sagen, dass der Wettbewerb mit großer Wahrscheinlichkeit dann für uns erledigt sein könnte. Wobei es im Pokal ja immer Überraschungen gibt. Wir gehen auch immer mit dem Fokus rein, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Aber nein, dann muss man ja realistisch sein. Wenn ein Regionalligist kommt, ist das ein schönes Bonbon für viele, die wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben gegen so einen Gegner gespielt haben. Und das nimmt man einfach mit und genießt es, dass man da mitspielen darf, dass man sich mal auf so einer Bühne zeigen darf. Wir schauen einfach, was am Ende dabei rumkommt.

Das Trainer-Duo an der Seitenlinie: Grasteit und Hamza Berro (l.). – Foto: Andy Seiffert