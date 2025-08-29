Ungeschlagene unter sich

Die beiden bislang besten Landesliga-Mannschaften aus dem Heidelberger Fußballkreis treffen am Samstag aufeinander. Vier weitere Teams aus dem Kreis sind unter sich, darunter die beiden Absteiger aus Neuenheim und St.Leon.

"Da hat man gesehen, wie viel das Momentum im Fußball ausmachen kann", sagt Stefan Ohlheiser. Der Präsident des FC Bammental durfte am Mittwoch nach einem 0:3-Rückstand zur Pause und dem späteren 6:3-Sieg beim VfB St.Leon beobachten, "wie danach quasi jeder Schuss von uns ein Treffer gewesen ist."

Oberwasser hat deswegen aber niemand an der Elsenz, wie er versichert: "Wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn wir zur Pause noch höher zurückgelegen hätten."

Fünf Wochen liegt die unerwartete Pleite zurück. In der zweiten Pokalrunde musste sich der FC Bammental dem FV Nußloch mit 2:3 geschlagen geben. Nun will es der Spielplan, dass sich beide am Samstag erneut in der Schwimmbadstraße gegenüberstehen (Anpfiff, 13 Uhr).

In Nußloch ist man nicht erst seit dem 2:1-Coup vom Mittwoch gegen die bislang tadellosen Kicker von Srbija Mannheim gut drauf. "Wir sind super zufrieden mit den Jungs und uns muss man auch erst einmal schlagen", sagte FV-Trainer Steffen Kochendörfer bereits zu Beginn der englischen Woche. Nach dem Sieg gegen Srbija dürfte das Selbstvertrauen weiter gewachsen sein.

Hält die Serie in Südhessen?

Vor zwei Monaten startete der ASV Eppelheim ins Ungewisse. Beinahe der komplette Kader wurde ausgetauscht, reihenweise Routiniers haben den Landesligisten verlassen. Mittlerweile ist längst klar geworden, dass Neu-Trainer Markus Schmid mit seinen Jungen Wilden den richtigen Weg eingeschlagen hat.

Das nächste von mittlerweile reihenweise positiven Beispielen ist das 4:4 vom Mittwochabend gegen den VfR Mannheim II, als die Eppelheimer bereits mit 1:4 im Hintertreffen lagen. Am Samstag beim TSV Amicitia Viernheim soll das nächste Erfolgserlebnis her.

Wer hält dem Druck stand?

Es droht die komplett misslungene englische Woche. Der FC Dossenheim und die SG-SV Lobbach haben ihre ersten beiden Partien der Drei-Spiele-Woche verloren. Am Sonntag stehen beide unter Zugzwang (Anpfiff, 15 Uhr). Wer verliert, steht nach dem Wochenende definitiv auf einem Abstiegsrang.

Welcher Absteiger darf am Sonntag jubeln?

Die Vorzeichen sind seit Mittwoch nicht mehr so klar. Der ASC Neuenheim ist nach seinem 2:0-Erfolg in Lobbach in der Landesliga angekommen. Trainer Linus Sandmann meinte: "Wir haben noch Luft nach oben und das ist ein gutes Zeichen für die nächsten Wochen."

Seine Elf hat nun genau so viele Punkte wie der VfB St.Leon. Am Sonntag stehen sich ASC und VfB auf den Neuenheimer Fußballcampus gegenüber.

Wer hält in Sinsheim die Fahne hoch?

Favorit ist die SG Kirchardt. Der letztjährige Aufsteiger hat im Vergleich zum diesjährigen Aufsteiger Türkspor Eppingen, der bislang drei heftige Niederlagen kassiert hat, zu überzeugen gewusst.