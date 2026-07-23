Ungeschlagen zur Meisterschaft – nun soll der nächste Aufstieg folgen Teamcheck Nordhessen: VfB Bettenhausen von red · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Klaudia Zuschlag

Der VfB Bettenhausen blickt auf eine nahezu perfekte Saison zurück. Die Mannschaft erreichte ihr großes Ziel, sicherte sich die Meisterschaft und blieb dabei über die gesamte Spielzeit ohne Niederlage. Entsprechend positiv fällt das Fazit von Trainer Alexander Krümmel aus. Auf dem Erreichten ausruhen will sich der VfB allerdings nicht: Auch in der neuen Saison soll der Titel gewonnen und der nächste Aufstieg verwirklicht werden.

Bemerkenswert ist dabei die Entwicklung des gesamten Vereins. Seit dem Neustart im November 2024 habe Bettenhausen auf und neben dem Platz zahlreiche Fortschritte gemacht. Immer mehr Menschen identifizierten sich mit dem Projekt und schlossen sich dem VfB an. Krümmel beschreibt den Verein weniger als klassischen Klub, sondern vielmehr als eine Familie, die sich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Das Kollektiv steht über Einzelspielern Die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 begann am 3. Juli. Bereits einen Tag später wartete mit dem Testspiel gegen die Kreisoberliga-Mannschaft des TSV Wolfsanger II ein anspruchsvoller erster Gradmesser. Dabei geht es für den Trainer nicht nur um körperliche Grundlagen, sondern vor allem um die Weiterentwicklung der eigenen Spielidee.

Krümmel beobachtet derzeit eine positive Entwicklung im Zusammenspiel. Die Mannschaft verstehe immer besser, dass Erfolg nur gemeinsam möglich sei. Einzelkünstler seien nicht gefragt. Stattdessen müsse der Teamgedanke auf dem Platz gelebt werden. Besonders zufrieden ist der Trainer damit, wie schnell und häufig direkt der Ball inzwischen durch die eigenen Reihen läuft. Dieser Ansatz soll auch in der neuen Spielklasse Bestand haben. Bettenhausen will als geschlossene Einheit auftreten und erneut um die Meisterschaft kämpfen. Das Potenzial dafür sei vorhanden, betont Krümmel, auch wenn für einen Titelgewinn neben Qualität, Einsatz und Konstanz stets ein wenig Glück benötigt werde.