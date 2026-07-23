Ungeschlagen zur Meisterschaft – nun soll der nächste Aufstieg folgen

Der VfB Bettenhausen blickt auf eine nahezu perfekte Saison zurück. Die Mannschaft erreichte ihr großes Ziel, sicherte sich die Meisterschaft und blieb dabei über die gesamte Spielzeit ohne Niederlage. Entsprechend positiv fällt das Fazit von Trainer Alexander Krümmel aus. Auf dem Erreichten ausruhen will sich der VfB allerdings nicht: Auch in der neuen Saison soll der Titel gewonnen und der nächste Aufstieg verwirklicht werden.
Bemerkenswert ist dabei die Entwicklung des gesamten Vereins. Seit dem Neustart im November 2024 habe Bettenhausen auf und neben dem Platz zahlreiche Fortschritte gemacht. Immer mehr Menschen identifizierten sich mit dem Projekt und schlossen sich dem VfB an. Krümmel beschreibt den Verein weniger als klassischen Klub, sondern vielmehr als eine Familie, die sich Schritt für Schritt weiterentwickelt.
Die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 begann am 3. Juli. Bereits einen Tag später wartete mit dem Testspiel gegen die Kreisoberliga-Mannschaft des TSV Wolfsanger II ein anspruchsvoller erster Gradmesser. Dabei geht es für den Trainer nicht nur um körperliche Grundlagen, sondern vor allem um die Weiterentwicklung der eigenen Spielidee.
Krümmel beobachtet derzeit eine positive Entwicklung im Zusammenspiel. Die Mannschaft verstehe immer besser, dass Erfolg nur gemeinsam möglich sei. Einzelkünstler seien nicht gefragt. Stattdessen müsse der Teamgedanke auf dem Platz gelebt werden. Besonders zufrieden ist der Trainer damit, wie schnell und häufig direkt der Ball inzwischen durch die eigenen Reihen läuft.
Dieser Ansatz soll auch in der neuen Spielklasse Bestand haben. Bettenhausen will als geschlossene Einheit auftreten und erneut um die Meisterschaft kämpfen. Das Potenzial dafür sei vorhanden, betont Krümmel, auch wenn für einen Titelgewinn neben Qualität, Einsatz und Konstanz stets ein wenig Glück benötigt werde.
Im Rennen um die Spitzenplätze sieht der VfB neben der eigenen Mannschaft mehrere ernsthafte Konkurrenten. Besonders die neu gegründete Spielgemeinschaft aus AFC Kassel II und Tuspo Waldau schätzt Krümmel stark ein. Auch Kaufungen II gehöre zu den Teams, die erfahrungsgemäß eine gute Rolle spielen können.
Hinzu komme Rengershausen II. Neu aufgestellte Projekte seien stets interessant und könnten schnell eine positive Dynamik entwickeln. Der VfB erwartet daher keinen Selbstläufer, sondern eine umkämpfte Saison mit mehreren Mannschaften, die sich Chancen auf den Aufstieg ausrechnen.
Personell erhält Bettenhausen vier Neuzugänge, denen der Trainer viel Potenzial bescheinigt. Ein Spieler hat den Verein verlassen. Der Kern der Meistermannschaft soll jedoch weiter die Grundlage bilden, auf der der nächste sportliche Schritt aufgebaut wird.
Über den eigenen Verein hinaus beschäftigt Krümmel besonders der Umgang mit dem Schiedsrichtersoll. Die bisherigen Punktabzüge hätten aus seiner Sicht keine erkennbaren Fortschritte bewirkt. Statt Vereine zu bestrafen, sollten vielmehr Anreize geschaffen werden, um Menschen für die Tätigkeit als Schiedsrichter zu gewinnen.
„Wenn man mehr Menschen für dieses Amt begeistern möchte, muss man eher belohnen als bestrafen“, lautet sein Ansatz. Vereine müssten einen echten Anreiz bekommen, neue Unparteiische zu gewinnen und auszubilden. Strafen seien bei diesem Thema nur selten erfolgreich – deshalb wünsche er sich beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag ein grundsätzliches Umdenken.
Beim VfB Bettenhausen selbst ist die Richtung klar: Der eingeschlagene Weg soll konsequent, aber mit Geduld fortgesetzt werden. Nach der ungeschlagenen Meisterschaft wartet nun die nächste Herausforderung – und erneut verfolgt der Verein das größtmögliche Ziel.
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