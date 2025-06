Ungeschlagen zum Titel – Hohenpeißenberg feiert Rückkehr in die Kreisklasse

Nach sieben Jahren ist der TSV Hohenpeißenberg zurück in der Kreisklasse. Mit einem 2:0 (1:0)-Heimsieg im letzten Saisonspiel gegen den SC Böbing machte die Mannschaft von Coach Alex Sanktjohanser die Meisterschaft in der A-Klasse 8 und den Aufstieg perfekt. „Wir bleiben damit in unserem Sechs- bis Sieben-Jahres-Rhythmus, in dem wir in der Vergangenheit Meister wurden“, berichtete Sanktjohanser breit grinsend. Bereits bei der bis dato letzten Meisterschaft in der Saison 2017/18 hatte Sanktjohanser den TSV trainiert, davor hatte er als Spieler zweimal den A-Klassen-Titel geholt.