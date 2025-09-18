Ungeschlagen zum Tabellenführer

Die Tabelle der Frauen-Regionalliga Südwest zeigt derzeit ein kurioses Bild. Es gibt nur zwei Mannschaften, die alle Punkte geholt haben. Der SC Bad Neuenahr ist mit 12 Punkten Tabellenführer, der 1. FC Saarbrücken mit sechs Zählern "nur" Fünfter. Das liegt zum einen daran, dass das Spiel vom ersten Spieltag gegen Riegelsberg nachgeholt wird und die ausgefallene Begegnung gegen Siegelbach noch nicht in der Wertung ist.

Die bislang ungeschlagenen Frauen des 1. FC Saarbrücken fahren am Sonntag zum Spitzenreiter SC 13 Bad Neuenahr. Hierbei treffen die beiden Teams aufeinander, die bislang alle Punkte auf ihre Seite brachten. Die Saarländer haben erst zwei Spiele in der Wertung, da das startspiel gegen den 1. FC Riegelsberg verlegt wurde und der SC Siegelbach am vergangenen Sonntag nicht antrat. "Da sind wir uns aber ziemlich sicher, dass wir diese drei Punkte bekommen. Wir hätten aber sehr gerne gespielt, um im Rhythmus zu bleiben. Nun haben wir ein Mal mehr trainiert, denn wir wissen nicht nur wegen der Tabelle, dass da ein richtig schwerer Gegner auf uns wartet. Wir spielen wieder im Stadion, sie haben also wieder eine echte Heimspiel-Atmosphäre", sagte FCS-Trainer Taifour Diane am Donnerstag. Ein Sieg könnte aber eventuell nicht mal einen Platz bringen, weil die drei zwischen Bad Neuenahr und dem FCS-Team platzierten Teams ebenfalls punkten könnten. Beim FCS fehlen weiterhin Marie Steimer und Emma Dörr, die in einigen Wochen zurück kommen könnten. Für die Torfrau Patricia Chladekova könnte die Hinrunde wegen einer Handverletzung gelaufen sein.