ungeschlagen und torhungrig auf Meisterkurs

Das Restprogramm hat es jedoch in sich und verspricht Hochspannung. Zunächst geht es dreimal in Folge auswärts gegen FV Salia Sechtem auf Platz 5, danach gegen den Achtplatzierten SV Beuel 06 II, der in dieser Saison bereits mehrfach Topteams ärgern konnte. Es folgt das direkte Duell mit TuS Roisdorf, einem unmittelbaren Rivalen, der ebenfalls eine starke Rückrunde spielt und nur einen Punkt hinter Rheindorf liegt. Das Endspiel der Saison bestreitet Rheindorf dann in seinem „Kessel“ gegen die Lions.

Für das Team von André Wegmann und TV Rheindorf beginnt die entscheidende Phase der Saison. Noch vier Spiele stehen an und die Ausgangslage ist stark. Die gesamte Rückrunde ist Rheindorf ungeschlagen (8S, 1U) und hat sich damit verdient an die Spitze gespielt.

Mit 96 erzielten Toren steht Rheindorf kurz davor, die 100-Tore-Marke zu knacken. Besonders auffällig ist, wie breit die Torgefahr verteilt ist:

Paul Behler mit 16 Toren und 5 Vorlagen,

Bouna Dembele mit 17 Toren und 19 Vorlagen

Daniel Knieps mit 17 Toren und 15 Vorlagen

und Lenny Jasiak mit 12 Toren und 24 Vorlagen.

Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass die Offensive kaum auszurechnen ist.





Doch der Erfolg basiert längst nicht nur auf der Offensive. Auch defensiv hat sich das Team deutlich stabilisiert: Während in der vergangenen Saison noch 96 Tore erzielt, aber 72 kassiert wurden, stehen aktuell ebenfalls 96 erzielte Treffer nur noch 37 Gegentoren gegenüber. Diese Entwicklung unterstreicht die gewachsene Balance im Spiel des TVR. Dazu kommt, dass sich die Winterneuzugänge hervorragend ins Team eingefügt haben und sich sowohl sportlich als auch menschlich schnell als Verstärkung erwiesen haben.

„Insgesamt herrscht innerhalb der Mannschaft eine sehr gute Atmosphäre, ein Faktor, der im Saisonendspurt oft den Unterschied macht“, bekräftigt der sportliche Leiter und Co-Trainer Gagendeep Seth.

Zusätzlich steht noch mehr auf dem Spiel: Mit einem möglichen Aufstieg würde TV Rheindorf in die Kreisliga A zurückkehren und damit erstmals seit Jahrzehnten wieder in der höchsten Kreisklasse des Kreises spielen.

Die Richtung ist klar: die Serie halten, die letzten Spiele erfolgreich gestalten und Geschichte schreiben.