Ungeschlagen trifft auf sieglos Der sehr gut in die Saison gestartete SV Germania Ilmenau nimmt den nächsten Anlauf auf drei Punkte. Dazu ist am kommenden Samstag der VfB Pößneck zu Gast. von Fabian Göb · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ariane Cagnin

Mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien ist der SV Germania Ilmenau erfolgreich in die Landesklasse zurückgekehrt. Nach drei Jahren Abstinenz hat sich der Aufsteiger schnell wieder auf Landesebene eingefunden und ist noch ungeschlagen. Am Wochenende wartet nun das Duell mit Mitaufsteiger VfB Pößneck. Germania-Trainer Thomas Giehl weiß allerdings, dass sich seine Mannschaft auf dem gelungenen Auftakt nicht ausruhen darf.

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr SV Germania Ilmenau SV Ilmenau VfB 09 Pößneck VfB Pößneck 15:00 PUSH

Vier Punkte zum Start: „Natürlich sehr zufrieden“ Zwei Spiele, vier Punkte und noch keine Niederlage: Der Start des SV Germania Ilmenau in die neue Spielklasse kann sich sehen lassen. Entsprechend positiv fällt auch das erste Zwischenfazit von Trainer Thomas Giehl aus. „Ja, mit den vier Punkten zum Saisonstart sind wir natürlich sehr zufrieden“, sagt der Germania-Coach. Gerade für einen Aufsteiger sind die ersten Wochen in einer neuen Liga häufig richtungsweisend. Ilmenau hat dabei früh gezeigt, dass die Mannschaft auch eine Etage höher konkurrenzfähig ist. Gleichzeitig weiß Giehl, dass sein Team noch Zeit benötigt, um sich vollständig an das Niveau zu gewöhnen.

Landesklasse fordert mehr Fitness und individuelle Qualität Seine grundsätzliche Herangehensweise in der Sommervorbereitung änderte Giehl trotz des Aufstiegs nicht. „Alle Vorbereitungen laufen bei mir ligaunabhängig grundsätzlich gleich ab“, erklärt der Trainer. Allerdings sei die Vorbereitung in diesem Sommer vergleichsweise kurz gewesen. Die Breite des Kaders eröffnete dafür zusätzliche Möglichkeiten: „Der Unterschied zu den Vorjahren war, dass wir aufgrund der hohen Kaderbreite zwei zusätzliche Testspiele gegen Geratal und Dietzhausen/Suhl während der Woche einbauen konnten.“Von der Qualität der neuen Spielklasse hat Giehl eine klare Meinung: „Aus meiner Sicht ist die Landesklasse Staffel 1 die durchgängig am stärksten besetzte Staffel.“ Vor allem zwei Faktoren unterscheiden die Liga für ihn von der Kreisoberliga: „Der größte Unterschied zur KOL sind die Fitness und Kondition sowie die noch höhere individuelle Qualität einzelner Spieler“ Bereits zum Auftakt gegen Schott Jena II bekam die Germania dies zu spüren. Hinzu kommt die fehlende Erfahrung auf diesem Niveau. „Uns fehlen drei Jahre regelmäßiger Wettkampfbetrieb auf Landesebene. Dieses Defizit können wir erst mit vielen Spielen im Wettkampfbetrieb auf Landesniveau kompensieren“, betont Giehl. Klassenerhalt steht über allem Trotz des gelungenen Starts bleibt die Zielsetzung beim Aufsteiger bodenständig. Nach drei Jahren ohne Landesklasse-Fußball geht es zunächst einzig darum, sich wieder dauerhaft auf dieser Ebene zu etablieren. „Unser oberstes Ziel ist der Klassenerhalt“, stellt Thomas Giehl klar. Den Weg dorthin beschreibt der Trainer ebenso einfach wie eindeutig: „Dafür wollen und müssen wir fleißig Punkte sammeln. Und das möglichst Woche für Woche.“Vier Zähler sind dafür bereits auf dem Konto – gegen Pößneck sollen im besten Fall die nächsten hinzukommen.