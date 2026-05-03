Ungeschlagen-Serie von Fortunas U23 reißt – Rossmann kehrt nach Verletzung zurück

Fortuna verliet gegen Lotte. – Foto: Marco Bader

Die Partie zwischen den Sportfreunden Lotte und Fortunas U23 war ein Duell zweier punktgleicher Tabellennachbarn, deren Entwicklung in den vergangenen Wochen jedoch völlig entgegengesetzt verlaufen ist. Die „Zwote“ holte aus ihren vier Spielen im April zehn Punkte und manövrierte sich damit endgültig aus der gefährlichen Zone heraus. Die Sportfreunde hingegen, die aufgrund zweier Nachholspielen im April sogar sechs Regionalliga-Spiele bestritten, blieben den gesamten Monat über ohne Sieg und rutschten in der Tabelle merklich ab.

Dieser Trend setzte sich am Samstag im Stadion am Lotter Kreuz jedoch nicht fort: Fortuna musste sich mit 0:1 geschlagen geben und wurde in der Tabelle wieder von den Sportfreunden überholt. „Es wird ein enges Spiel werden“, prognostizierte U23-Coach Langeneke vor der Partie und sollte damit Recht behalten. Ein Treffer kurz nach dem Seitenwechsel lenkte die Partie in Richtung der Gastgeber, die ihren Vorsprung über die Zeit brachten.

Wie schon in den vergangenen Partien nahm Langeneke mehrere Wechsel in seiner ersten Elf vor: Im Tor durfte Tobias Pawelczyk mal wieder von Beginn an starten und auch die Viererkette wurde fast komplett umgebaut: Anstelle von Kaden Amaniampong, Leo Mirgartz und Moritz Montag liefen Tom Barth, Ben Eze und Noah Förster auf. In der Offensive begann Zweitlig-Profi Tim Rossmann, der nach seiner Verletzung erstmals wieder in einem Pflichtspiel auflaufen konnte. Fortuna erwischte am Samstagnachmittag den besseren Start in die Partie. Die erste gute Chance ging auf das Konto von Karim Affo, der nach einer flach ausgeführten Ecke zum Abschluss kam. Im Laufe der ersten Halbzeit wurden die Sportfreunde dann offensiv immer gefährlicher und verzeichneten einige Torchancen. Bis zur Pause verhinderten die Düsseldorfer einen Gegentreffer allerdings: Mal parierte Pawelczyk stark, mal rettete Barth in letzter Sekunde.