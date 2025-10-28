Ungeschlagen-Serie reißt – Überacker kassiert erste Saisonpleite

Überacker - „Wie ich im Vorfeld bereits darauf hingewiesen habe, wurde es das erwartet schwere Spiel“, berichtete Fasching. Auch der für seine Spielerinnen ungewohnte enge Kunstrasenplatz hatte daran nicht unwesentlichen Anteil.

Nach zwei guten Chancen, die man nicht verwerten konnte, erwiesen sich die kunstrasenerprobten Gastgeberinnen effektiver auf ihrem gewohnten Geläuf und legten bis zur Halbzeitpause durch Paula Ulreich und einen Doppelpack von Merle Bublitz einen 3:0 Vorsprung hin. „Amicitia hat drei Chancen und macht halt drei Buden“, so Fasching. Die Treffer erkannte er neidlos an, auch wenn sie durch Stellungsfehler seiner Abwehr begünstigt wurden.

„In den zweiten 45 Minuten haben wir dann ein anderes Gesicht gezeigt“, berichtete Fasching, der gleich viermal ausgewechselt hatte. Nachdem seine Mädels gleich zu Beginn zwei dicke Chancen ungenutzt verstreichen ließen, wurde es dann aber doch noch eine offene Partie mit Hoffnung auf mehr für die Rot-Weißen. Sarah Rothwinkler brachte Überacker mit einem Doppelpack auf 3:2 heran.

Jetzt war der Landesliga-Rückkehrer am Drücker, und der Ausgleich hätte fallen können. Aber erneut fanden zwei gute Schussmöglichkeiten nicht den Weg ins gegnerische Tor. Sechs Minuten vor dem Ende folgte die Entscheidung, als Mona Schomber mit dem Tor zum 4:2 den Deckel darauf machte.

Überacker-Coach blickt nach vorne: „Werden weiter Gas geben“

„Wir werden den Kopf weiter oben halten“, sagte Fasching nach der ersten Niederlage. Man habe super gekämpft, nur die Chancenauswertung sei an diesem Tag nicht gut gewesen. „Wir hatten wesentlich mehr Chancen als Amicitia, haben aber nur zwei Tore gemacht.“ Es sei klar gewesen, dass man in der Liga auch einmal verlieren werde, bilanzierte Fasching weiter. „Einen Knacks haben wir davon nicht davon getragen. Wir werden weiter Gas geben.“