Ungeschlagen-Serie reißt im Regen von Vrees

Schon früh im Spiel verpasste Matthias Wessels Fischer nur knapp per Fernschuss, mit einem weiteren Fernschuss testete Marius Korte den Vreeser Keeper, der knapp übers Tor lenkte.

Auf der Gegenseite lenkte Bernd Horstmann einen direkten Freistoß zunächst über die Latte, die anschließende Ecke wurde zum Einwurf geklärt. Weil dann die Neubörger Defensive schlief, konnte Max Ostermann sich auf rechts durchsetzen und seinen Stürmer Christoph Wessels bedienen, der unbedrängt einschob (21.).

In der 19. Minute konnte Wessels Fischer den Ball nach erstklassiger Vorarbeit und Hereingabe von Sami Rezaie aus kurzer Distanz im Tor unterbringen.

Nur eine Viertelstunde später erzielte Vrees den Führungstreffer: Nachdem Bernd Horstmann weit rausgekommen war, um einen Ball zu klären, dieser jedoch rasch wieder bei den Hausherren landete, stand die Defensive erneut unorganisiert und so konnte Simon Dinklage sich in die Vreeser Torschützenliste eintragen.

Nach der Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel zwischen den Strafräumen, Neubörger machte zwar Druck auf den Ausgleich, blieb aber offensiv zu harmlos und nutzte auch Standardsituationen nicht. In der 84. Minute erhöhte der eingewechselte Jan Jakobi nach einem Konter, nachdem Neubörger einen Zweikampf im Mittelfeld verloren hatte.

Nun ging noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft, die sich in der Vreeser Hälfte festsetzte, doch viele Chanchen scheiterten schon am letzten Pass, bevor sie überhaupt aufs Tor kamen.

Nach siebenminütiger Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel, an dessen Ende für den SVN die erste Saisonniederlage stand.

Die Mannschaft zeigte Moral und kämpfte bis zum Abpfiff, konnte das aber nicht in Torgefahr ummünzen.

Am kommenden Sonntag sollen um 14:00 Uhr zuhause wieder Punkte her, wenn die DJK Breddenberg-Heidbrücken an den Deverweg kommt.