Ungeschlagen-Serie hält auch in Oberwaldbach

Auch in Oberwaldbach beweist die SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten Moral und kann zum zweiten Mal gegen ein Spitzenteam in den letzten Minuten ausgleichen. Auf Grund der überschaubaren Offensivleistung beider Teams sorgen zwei Standards für den Endstand.

Viel erwartet haben sich die rund 110 Zuschauer vom Spitzenspiel der SG gegen die SG aus Freihalden und Oberwaldbach, am Ende wurden Sie jedoch von der Leistung der beiden Mannschaften enttäuscht. Ohne wirkliche Durchschlagskraft kam die Gastmannschaft kaum zu Torchancen und auch die heimische Elf tat sich auf dem tiefen und sehr nassen Geläuf schwer. In der ersten Halbzeit konnte somit nur ein Standard zu einem Tor führen. Manuel Hafner verwandelte in der 16. Minuten einen Strafstoß zum 1:0.