Ungeschlagen-Serie hält auch in Oberwaldbach

Auch in Oberwaldbach beweist die SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten Moral und kann zum zweiten Mal gegen ein Spitzenteam in den letzten Minuten ausgleichen.
Auf Grund der überschaubaren Offensivleistung beider Teams sorgen zwei Standards für den Endstand.
Viel erwartet haben sich die rund 110 Zuschauer vom Spitzenspiel der SG gegen die SG aus Freihalden und Oberwaldbach, am Ende wurden Sie jedoch von der Leistung der beiden Mannschaften enttäuscht. Ohne wirkliche Durchschlagskraft kam die Gastmannschaft kaum zu Torchancen und auch die heimische Elf tat sich auf dem tiefen und sehr nassen Geläuf schwer.
In der ersten Halbzeit konnte somit nur ein Standard zu einem Tor führen. Manuel Hafner verwandelte in der 16. Minuten einen Strafstoß zum 1:0.
Auch in der zweiten Halbzeit kam es zu kaum nennenswerten Aktionen, die SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten versuchte aber nochmals alles und löste kurz vor Schluss die Grundordnung auf. Simon Mader als Stürmer konnte so in aussichtsreicher Position einen Freistoß herausholen. Samuel Vlaicu ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte mit einem Sonntagsschuss das 1:1.
Kurz darauf, nachdem es nochmal hektisch wurde mit zwei 10- Minuten Zeitstrafen gegen Simon Mader und Christoph Schuster nach harten Fouls und einer gelb-roten Karte für Andreas Laber wegen doppelter Unsportlichkeit, beendete Schiedsrichter Moritz Simnacher die Partie.
Für die SG folgt am nächsten Wochenende das Derby gegen Burgau 2 in Röfingen.
Autor: Maximilian Tausend