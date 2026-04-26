Ungeschlagen-Serie des SSV Reutlingen reißt in Aalen spät

Reutlingen schaffte es, das Spiel gegen den Tabellenführer zunächst in die gewünschte Richtung zu lenken. Die Mannschaft hielt die Räume eng, ließ Aalen nur wenig klare Möglichkeiten und zwang den Favoriten zu Geduld. Gerade gegen ein Team, das bisher erst 17 Gegentore kassiert und bereits 73 Punkte gesammelt hat, war diese Stabilität zunächst ein wichtiges Signal. Der SSV hielt die Begegnung damit lange offen.

Nach torloser erster Halbzeit blieb die Partie auch nach dem Seitenwechsel umkämpft. Aalen übernahm zwar mehr Spielkontrolle, fand aber zunächst keinen entscheidenden Durchbruch. Erst in der 74. Minute fiel die Entscheidung, als Yunus Emre Kahriman das 1:0 für die Gäste erzielte. Reutlingen geriet damit in einer Partie in Rückstand, die bis dahin von kleinen Abständen und wenigen klaren Szenen geprägt gewesen war.

Kein Ertrag für den Aufwand

In der Schlussphase versuchte der SSV, noch einmal zurückzukommen, konnte den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen. Damit blieb ein Auftritt ohne Ertrag, obwohl Reutlingen dem Ligaprimus über weite Strecken ein enges Spiel geliefert hatte. Gerade darin liegt die Enttäuschung dieses Nachmittags: Der Aufwand war sichtbar, das Ergebnis fiel dennoch zugunsten des Favoriten aus. Für Aalen reichte ein Moment, für Reutlingen blieb die Leistung unbelohnt.

Tabellarisch ohne großen Einbruch

In der Tabelle bleibt Reutlingen mit 35 Punkten auf Rang elf und befindet sich weiterhin im gesicherten Mittelfeld. Der Abstand zu den unteren Plätzen ist nicht komfortabel, aber weiterhin vorhanden. Dass die Niederlage gegen Aalen zustande kam, ist angesichts der Kräfteverhältnisse kein außergewöhnlicher Rückschlag. Dennoch zeigt das Spiel, wie schmal die Unterschiede zwischen einem achtbaren Auftritt und einem Punktverlust sein können. Für den SSV gilt es nun, die stabile Grundordnung und den konzentrierten Vortrag in die kommenden Aufgaben mitzunehmen.