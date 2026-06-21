Ungeschlagen in die 3. Liga: FC Richterswil krönt historische Saison 4. Liga, Gruppe 1: Richterswil - Uitikon von Sandro Parrella · Heute, 18:21 Uhr · 0 Leser

Der FC Richterswil hat es geschafft: Mit einem starken 3:1-Heimsieg gegen den bereits als Gruppensieger feststehenden FC Uitikon sicherte sich die Mannschaft von Trainer Patrick Mazzoldi am letzten Spieltag den Aufstieg in die 3. Liga.

Die Saisonbilanz kann sich sehen lassen: 15 Siege, 5 Unentschieden und keine einzige Niederlage. Über die gesamte Meisterschaft blieb Richterswil in allen 20 Spielen ungeschlagen und krönte damit eine aussergewöhnliche Saison.