Ungeschlagen in die 3. Liga: FC Richterswil krönt historische Saison

Der FC Richterswil hat es geschafft: Mit einem starken 3:1-Heimsieg gegen den bereits als Gruppensieger feststehenden FC Uitikon sicherte sich die Mannschaft von Trainer Patrick Mazzoldi am letzten Spieltag den Aufstieg in die 3. Liga.
Die Saisonbilanz kann sich sehen lassen: 15 Siege, 5 Unentschieden und keine einzige Niederlage. Über die gesamte Meisterschaft blieb Richterswil in allen 20 Spielen ungeschlagen und krönte damit eine aussergewöhnliche Saison.
Unter der Leitung von Patrick Mazzoldi entwickelte sich die Mannschaft zu einer geschlossenen Einheit, die durch Einsatz, Disziplin und Teamgeist überzeugte. Unterstützt wurde er dabei von Co-Trainer Alessio Vanaria und Masseur Carmelo Carruba, die ebenfalls einen grossen Anteil an diesem Erfolg hatten.
Besonders beeindruckend war die Konstanz der Mannschaft. Auch unter Druck zeigte Richterswil immer wieder Charakter und bewies seine Qualität. Dass der entscheidende Sieg ausgerechnet gegen den bereits aufgestiegenen Tabellenführer gelang, macht den Erfolg umso schöner.
«Die Spieler haben sich diesen Aufstieg verdient. Sie haben die ganze Saison hart gearbeitet und bis zum Schluss an sich geglaubt», sagt Mazzoldi.
Mit lediglich 22 Strafpunkten gehörte der FC Richterswil zudem zu den fairsten Teams der Liga.
Nach einer historischen Saison ohne Niederlage darf sich der FC Richterswil nun verdient auf die Herausforderung in der 3. Liga freuen.
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