Ungeschlagen in der Liga: Frechens U19 ist bestens vorbereitet

Sieht eine klare Entwicklung bei seinen U19-Spielern: Trainer Eray Karaoglu. – Foto: Nick Förster

Vor dem Start in die Rückrunde haben wir dem Trainer unserer U19, Eray Karaoglu, fünf Fragen gestellt. Er blickt auf eine klare Leistungssteigerung in der Hinrunde, die gute Vorbereitung auf die restliche Saison und seine Vorgaben für die Spieler.

Eray Karaoglu: Wir sind mäßig gestartet und haben keinen guten Fußball gespielt. Wir haben etwas gebraucht, um in die Saison reinzukommen, auch weil wir keine gute Vorbereitung hatten. Aber mit der Zeit haben wir von Spiel zu Spiel besseren Fußball gespielt und besser verteidigt. Bis auf das Pokalspiel gegen Königsdorf haben wir kein Spiel verloren und nur zweimal unentschieden gespielt. Mit der Zeit ist bei den Jungs auch ein Wir-Gefühl entstanden. Dieser Zusammenhalt ist das, was es auch ausmacht und worauf ich sehr viel Wert lege. Die Jungs waren gewillt, geben im Training richtig viel Gas, sind sehr, sehr ehrgeizig und hungrig, jedes Spiel zu gewinnen. So gehen wir auch in jedes Spiel rein, egal wer der Gegner ist. Das hat sich auch gegen Königsdorf gezeigt, wo sich die Jungs nicht versteckt haben und gezeigt haben, was sie für eine geile Mannschaft sind. Ich bin auch sehr stolz auf die Jungs, dass sie sich mit dem ersten Platz belohnen konnten.

Wie hast du die Vorbereitung erlebt?