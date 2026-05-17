Ungeschlagen durch die Saison: TSB Flensburg krönt Meisterjahr von Ismail Yesilyurt · Heute, 11:16 Uhr · 0 Leser

Max Stephan (re.) und Felix Stüwe (TSB Flensburg) versuchen, Luca Aouci (SpVg eidertal Molfsee) einzufangen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Am letzten Spieltag der Landesliga-Saison stand für den souveränen Tabellenführer TSB Flensburg nur noch eine einzige Frage im Raum: Gelingt der perfekte, ungeschlagene Marsch zurück? Die Flensburger hatten die sofortige Rückkehr ins schleswig-holsteinische Oberhaus bereits vorzeitig eingetütet. Zum Abschluss wollte die Mannschaft von Trainer Tore Wächter, der das Team erst zu Saisonbeginn übernommen hatte und nun direkt den ersten großen Titel seiner noch jungen Trainerkarriere feiert, auch die Hürde beim Tabellenvierten SpVg Eidertal Molfsee unbeschadet überspringen.

Das Vorhaben gelang: Mit einer gewohnt geschlossenen Mannschaftsleistung setzten sich die Gäste im Eidertal mit 2:0 (0:0) durch und beendeten die gesamte Spielzeit ohne eine einzige Niederlage.

Großer Abschiedsreigen vor dem Anpfiff Bevor der erste Ball auf dem Rasen rollte, wurde es emotional. Bei der SpVg Eidertal Molfsee steht im Sommer ein gewaltiger personeller Umbruch bevor. Wie drastisch dieser ausfällt, zeigte sich kurz vor dem Anpfiff bei den offiziellen Verabschiedungen: Von den elf Akteuren der Eidertaler Startformation verblieben nach dem Aufruf zur Seitenlinie lediglich drei Spieler am Mittelkreis – Torwart Kim Kuckella, Johannes Kristen und Christian Alberts. Kapitän Marco Wiegand, der dem Verein ebenfalls erhalten bleibt, übernahm das Mikrofon an der Seitenlinie und verabschiedete seine scheidenden Teamkollegen persönlich.

Zehn Spieler plus Trainerstaff sind bei der SpVG Eidertal Molfsee in der neuen Saison nicht mehr dabei. – Foto: Ismail Yesilyurt

ersten 45 Minuten spiegelte sich die Atmosphäre eines klassischen Saisonausklangs wider. Die Partie der beiden Spitzenteams bot zunächst wenig Spielfluss, da sich beide Seiten im Mittelfeld weitgehend neutralisierten. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs zog der TSB das Tempo an und erarbeitete sich bis zur Pause insgesamt drei gute Gelegenheiten, während auf der Gegenseite Marco Wiegand die beste Chance für die Heimelf vergab, als er das Leder über den Kasten setzte. Eidertaler Chancenwucher und der Flensburger „Dosenöffner“ Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber, die moiviert waren, den TSB die erste Niederlage beizubringen, den besseren Start. Molfsee erarbeitete sich zwei hochkarätige Möglichkeiten – die größte davon vergab Luca Aouci, der freistehend am glänzend reagierenden Flensburger Schlussmann Rico Nommensen scheiterte. Der scheidende Eidertal-Trainer Nedim Hasanbegovic trauerte dieser Schlüsselszene nach: „Danach kommt man eigentlich gut raus, hält gegen und hat dann die Chance durch Luca Aouci zum 1:0. Das war eine Hundertprozentige. Wenn der rein geht, kann man so ein Spiel auch gewinnen.“



Stark - Jon Jessen (TSB Flensburg) mit viel Auge und Präsenz in der defensiven Mittelfeldzentrale. – Foto: Ismail Yesilyurt