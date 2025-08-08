Ungeplante Offensive: Mit sieben Neuzugängen ins erste Pflichtspiel

Für Union Schönebeck wird es am Freitagabend wieder ernst. Zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison empfangen die Elbestädter in der Ausscheidungsrunde des dachbleche24-Landespokals um 17:30 Uhr den VfB Ottersleben. Dann könnten auch einige der sieben externen Neuzugänge der Schönebecker auflaufen.

Mit Tung Le Minh und Julian Müßigbrodt sicherte sich der Landesligist zwei neue Torhüter, die beide schon in der Verbandsliga zwischen den Pfosten standen. Der 21-jährige Le Minh stammt aus dem Nachwuchs des SV Eintracht Salzwedel und hütete zuletzt für den SV Fortuna Magdeburg. Dort stand auch der 24-jährige Müßigbrodt - ausgebildet beim 1. FC Magdeburg, zuletzt als Feldspieler beim SSV Besiegdas Magdeburg aktiv - schon im Tor. Zu den Spielerprofilen:

Mit Mittelfeldspieler Tami Joris Stephan (22) und Abwehrspieler Max Hamann (21) wechselte ein Duo vom TSV Rot-Weiß Zerbst nach Schönebeck. Beim Süd-Landesligisten, der in der Relegation den Klassenerhalt geschafft hat, gehörten beide in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal. Selbes gilt für Routinier Tobias Krause (33), der vom benachbarten Landesklasse-Vertreter TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens zu Union wechselte. Zu den Spielerprofilen:

>> Tami Joris Stephan

>> Max Hamann

>> Tobias Krause

Ebenfalls neu beim Landesligisten sind Leon Holtermann und Bjarne-Fynn Klingfurt. Der 22-jährige Holtermann kommt vom Landesklasse-Vertreter SV Eintracht Salzwedel, für den er auch schon in der Landesliga auflief. Dagegen spielte der 24-jährige Klingfurt bisher für den TSV Hehlingen in der Bezirksliga Braunschweig. In dieser erzielte der Mittelfeldspieler in der Vorsaison zehn Treffer. Nun ist er einer von sieben vielversprechenden Neuzugängen bei Union Schönebeck. Zu den Spielerprofilen:

>> Leon Holtermann

>> Bjarne-Fynn Klingfurt

Dabei sei eine solche Offensive an externen Neuzugängen - daneben durften sich mit Lukas Tyler Wegener, Jonatan Schäfer und Leo Stockmann drei Nachwuchsspieler in der Vorbereitung zeigen - beim Landesligisten gar nicht geplant gewesen. "Wir haben die Spieler nicht aktiv beworben, vieles hat sich einfach so ergeben, weil einer jemand anderes kannte. Das hatten wir so in der Vergangenheit auch noch nicht", erklärte der Sportliche Leiter Michael Buschke kürzlich der "Volksstimme". Den Aufstieg wolle man zwar nicht ausrufen, "das Ziel ist es aber schon, unter die ersten Drei zu kommen", so Buschke. Zu den Spielerprofilen:

>> Lukas Tyler Wegener

>> Jonatan Schäfer

>> Leo Stockmann

