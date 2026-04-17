Ungemein wichtiges Derby

Markus Bonset (l.) und sein FV 03 empfangen am Sonntag Rick Hutter und seine TSG. – Foto: Timo Babic

Sie befinden sich diese Saison an unterschiedlichen Enden der Kreisliga-Tabelle und dennoch ist die Ausgangslage vor dem direkten Duell am Sonntag offen wie nie. Der FV 03 Ladenburg kämpft verbissen um den Klassenerhalt, während sich die TSG Lützelsachsen berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft sowie den gleichbedeutenden Landesliga-Aufstieg machen darf.

"Es ist das letzte verbliebene Derby für uns in der Kreisliga", sagt Rick Hutter. Der Lützelsachsener Trainer erwähnt vor den Derbyfreuden aber zuerst die Tabellenlage, "wir haben zu keinem Zeitpunkt der Saison davon gesprochen aufsteigen zu wollen." Als Dritter liegt seine Elf nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter SG Oftersheim, allerdings könnte die TSG schon längst allen anderen enteilt sein, da sie nur zwei der zwölf möglichen Punkte aus den zurückliegenden vier Partien gesammelt hat.

Zurück zum Derby: Ein Blick in die jüngste Historie bringt Erstaunliches hervor. Die vermeintlichen klaren Außenseiter aus Ladenburg haben die vergangenen vier Duelle mit Lützelsachsen allesamt gewonnen. Das Torverhältnis daraus steht bei einem schier unglaublichen 21:6. "Daher war das Hinspiel mit 2:3 noch richtig knapp", schmunzelt Hutter über die Hinspielniederlage, der nun nur zu gerne ausmerzen würde.