Ungefährdetes Weiterkommen in Runde 2!

Im ersten Pflichtspiel des Jahres hatte man von Beginn an die Spielkontrolle in Söhnstetten inne. Leider verpasste man es, in den ersten 20 Minuten aus den doch vorhandenen Chancen auch das Tor zur Führung zu erzielen. Dies gelang erst nach Baumann-Flanke auf Feuchter in der 25.Minute unmittelbar vor der ersten Trinkpause. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war man klar überlegen und ließ nichts zu, auch nicht beim ein oder anderen Konter der Heimelf. Dennoch blieb es bei der knappen Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel hatten sowohl Ilg und Eller klarste Einschussmöglichkeiten, verpassten es aber, nachzulegen. Erst nach Ellers Ablage im Strafraum auf Späth blieb dieser cool und schoss den Ball gegen die Laufrichtung des Torhüters zum 0:2 ins Tor. Spätestens nach der gelb-roten Karte gegen Söhnstettens Kapitän Häberle nach seinem zweiten taktischen Foul war das Spiel dann faktisch gelaufen. Das 0:3 in der 86.Minute erzielte der eingewechselte Valentin Mauß aus kurzer Distanz nach Kopfballablage von Löffelad. Es blieb bis zum Ende dann beim 0:3, das für den Einzug in Runde zwei natürlich reichte.