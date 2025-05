Ungefährdetes 3:0 gegen Unterstrass II

Mit diesem Sieg liegt Volketswil wieder auf Tabellenrang 2 mit 34 Punkten, allerdings 4 Meisterschaftsrunden vor Saisonende beträgt der Abstand zum Tabellenführer Küsnacht bereits 6 Punkte.

Kommenden Samstag empfängt Volketswil in der 19. MS-Runde das abstiegsbedrohte ZH-Affoltern im heimischen Griespark.

Volketswil begann konzentriert und Ballsicher. allerdings mit wenigen Strafraumszenen ehe Captain Luca Pergolis nach Ballgewinn am gegnerischen Strafraum mit einem satten Schuss aus 16 Meter Torhüter Racic nach 34 Minuten zum 1:0 bezwang.

In der Folge verpasste Volketswil nach einem Kopfball von Frefel an die Querlatte das 2:0, im Gegenzug rettete die linke Torstange Volketswil nach einem Kopfball vor dem Ausgleich kurz vor der Pause, dies sollte aber auch die einzige reelle Torchance der Gäste während der gesamten Spielzeit gewesen sein.

Auch in Hälfte 2 zeigte sich ein ähnliches Bild wie in den ersten 45 Minuten. Volketswil, ohne aber restlos überzeugen zu können, bestimmte das Spielgeschehen und erzielte in der 71. Minute nach einem perfekten Pass von Luca Pergolis auf den im Strafraum ungedeckten Demko das 2:0.

Nach Foul im Strafraum der Gäste verwandelte Velijaj den dafür verhängten Penalty souverän zum 3:0 und gleichzeitigem Endstand.