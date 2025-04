Ungefährdeter Triumph – Moorenweis verteidigt Platz zwei

Nächste Woche ist die Elf von TSV-Trainer Dieter Birkner allerdings spielfrei und da könnte Weßling mit einem Sieg beim Liga-Schlusslicht in Weil wieder den Aufstiegs-Relegationsplatz zurückholen. „Wir haben alles noch selbst in der Hand“, sagte 2. Abteilungsleiter Andreas Otter, denn am letzten Spieltag tritt Moorenweis in Weßling an. „Aber wir machen uns keinen Stress, Weßling muss auch noch gegen Geiselbullach ran.“