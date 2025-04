Ungefährdeter Triumph

Mit einem ungefährdeten 4:1-Heimsieg gegen den TSV Altenstadt verteidigte der TSV Moorenweis vorerst noch den zweiten Tabellenplatz, nachdem der SC Weßling gegen Gilching nicht über ein 3:3 hinauskam.

Nächste Woche ist die Elf von TSV-Trainer Dieter Birkner allerdings spielfrei und da könnte Weßling mit einem Sieg beim Liga-Schlusslicht in Weil wieder den Aufstiegs-Relegationsplatz zurückholen. „Wir haben alles noch selbst in der Hand“, sagte 2. Abteilungsleiter Andreas Otter, denn am letzten Spieltag tritt Moorenweis in Weßling an. „Aber wir machen uns keinen Stress, Weßling muss auch noch gegen Geiselbullach ran.“

Im Heimspiel gegen Altenstadt war die Birkner-Elf über 90 Minuten die dominierende Mannschaft. Allerdings dauerte es bis zur 40. Minute, ehe Moorenweis durch Elias Dietrich in Führung ging. „Das war der Dosenöffner“, meinte Otter. In den zweiten 45 Minuten zahlte sich die Überlegenheit auch in Treffern aus. Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhte Benedikt Dumhard auf 2:0 und beseitigte wenig später mit dem 3:0 endgültig alle Zweifel, dass in Moorenweis etwas noch schief gehen könnte. Als Altenstadt den Ehrentreffer erzielte, hatte Moorenweis postwendend die Antwort mit dem 4:1 durch Julian Dietrich parat.