„Ungefährdeter Sieger“ - FC Aich übersteht Schwächephasen und springt an Tabellenspitze SC Oberweikertshofen II kann Vorteile nicht nutzen

Aich – Aktuell grüßen die Aicher sogar von der Tabellenspitze, allerdings fehlen den Bullachern noch die drei Punkte, die ihnen in den nächsten Tagen vom Sportgericht zugesprochen werden dürften. „Das war in der Summe ein ungefährdeter Sieg“, freute sich Aichs Klubchef Gerhard Schuster. Die Hausherren hatten zwar einige Schwächephasen, allerdings konnten die Weikertshofener daraus keinen Nutzen ziehen. Zudem spielte frühe 1:0 durch Quirin Milde den Aichern in die Karten. Nach 20 Minuten gab Aich das Spiel dann aber aus der Hand. Weikertshofen wurde zwar stärker, doch echte Tormöglichkeiten konnte sich die Mannschaft von SCO-Coach Robert Böttcher nicht erspielen.